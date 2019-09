Tre punti importanti per il Fiorenzuola contro la Sammaurese

Campionato Serie D Girone D – 3° Giornata

U.S. Fiorenzuola vs Sammaurese A.C. 2-1

U.S. Fiorenzuola: Battaiola; Olivera; Guglieri; Zaccariello; Bruzzone; Cavalli; Tognoni; Guerrini (53’ Tunesi); Arrondini; Piraccini (79’ Pozzebon); Amore (72’ Carrara). All. Tabbiani. A disposizione: Bertolazzi; Vago; Hathaway; Cremona; Moise; Facchini.

A.C. Sammaurese: Grasso; Mingucci (62’ Nicoli); Merciari; Brighi; Lisi (72’ Camay); Lombardi; Solla (82’ Camara); Scarponi; Pieri; Noschese (79’ Costantini); Camara (72’ Santoni). All. Protti. A disposizione: Ramenghi; Deniku; Borghi; Pollini.

Arbitro: Trevisan; Assitenti: Cardinaletti; Tonti

Reti: 28’ Bruzzone (F); 69’ rig. Piraccini (F); 86’ rig. Costantini (S)

Note: Recupero: 3’ e 5’

Ammonito: Carrara (F) – Espulsi al 68’ Brighi (S) ed all’85’ Lombardi (S).

Il Fiorenzuola di Mister Luca Tabbiani sfida la Sammaurese nella terza gara di Campionato Serie D Girone D.

I rossoneri prendono da subito le redini del match con un buon possesso palla. All’8’ buona palla di Tognoni per l’inserimento di Amore; il tiro-cross del centrocampista valdardese viene smanacciato in corner da Grasso.

Guglieri semina il panico sulla corsia mancina al 12’; il cross di destro viene ribattuto dalla difesa , sulla seconda palla arriva Piraccini che da ottima posizione ‘strozza’ la conclusione a lato.

La Sammaurese prova a giocare di rimessa, e tira per la prima volta verso la porta di Battaiola al 16’; disimpegno errato di Amore, con Pieri che recupera e calcia abbondantemente alto dai 20 metri.

I rossoneri sbloccano la gara al 28’; pennellata a rientrare di Guglieri dal vertice destro dell’area, con Bruzzone che sul secondo palo anticipa tutti nell’area piccola. E’ 1-0

La Sammaurese prova ad uscire dal guscio e si riversa nella metà campo rossonera per qualche minuto; al 33’ dopo una azione avvolgente insistita, il cross di Noschese di sinistro vede l’accorrente Pieri che di testa mette a lato.

Fall ci prova al 39’ da 25 metri, blocca centralmente Battaiola, ma il Fiorenzuola è ancora pericoloso dopo 2 minuti; Guglieri che serve il filtrante per Arrondini, con Grasso in uscita in extremis che blocca tutto.

Nei minuti di recupero ottima azione ancora nel tandem di destra Tognoni-Amore, con il tiro di quest’ultimo che finisce di poco a lato sul secondo palo.

Il Fiorenzuola inizia il secondo tempo come aveva finito il primo; percussione sulla destra da parte di Tognoni al 47’, con cross teso che Piraccini, di testa, mette di poco sopra la traversa.

Al 59’ ancora Guglieri dai 30 metri su calcio piazzato trova la testa di Bruzzone, ma la palla è alta sopra la traversa. 61’, ancora Fiorenzuola pericoloso; filtrante del neo-entrato Tunesi, di ritorno a Fiorenzuola, per Arrondini che calcia di poco a lato del primo palo.

Rossoneri tambureggianti; al 63’ prima Tognoni viene rimpallato da ottima posizione, sugli sviluppi dell’azione Amore calcia a botta sicura, ma la palla sibila di un soffio alla destra del palo della porta di Grasso.

Al 69’ il Fiorenzuola raddoppia; grande azione di Tognoni involato a rete dopo l’ennesima percussione, lo stende Brighi con fallo da ultimo uomo. Cartellino rosso e calcio di rigore, che Piraccini trasforma alla sinistra di Grasso. 2-0

Guglieri ci prova con un fendente mancino al 79’, ma la palla sibile ancora di poco a sinistra di Grasso.

In casa Sammaurese viene espulso all’85’ Lombardi, ma gli ospiti guadagnano un rigore all’86’ con Camara, che subisce fallo. Sul dischetto va Costantini che spiazza Battaiola. E’ 2-1.

Tognoni prova a chiudere la gara al 91’ con un tiro da defilato, ma Grasso di pugno devia la palla. Il Fiorenzuola non riesce a chiudere la gara del tutto; Tunesi con una grande azione personale arriva fino al cuore dell’area di rigore, serve la palla a Pozzebon che solo davanti al portiere si fa ipnotizzare da Grasso.

Finisce 2-1, con il Fiorenzuola che conquista tre punti importanti per continuare il proprio percorso in campionato.