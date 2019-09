Tutor Fiorenzuola, corso gratuito per saldatori per rispondere alle esigenze del territorio

Al via le iscrizioni al corso gratuito per costruttore di carpenteria matallica promosso da Tutor Fiorenzuola.

Dodici i posti disponibili per frequentare le trecento ore di formazione professionale, ripartite tra lezioni e stage nelle aziende del territorio locale, rivolte a persone non occupate che abbiano assolto l’obbligo di istruzione e il diritto-dovere all’istruzione/formazione e residenti o domiciliati in Emilia Romagna.

L’attività didattica, co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo, avrà inizio a metà ottobre nella sede fiorenzuolana di Tutor (via Boiardi 5) e consente ai partecipanti di conseguire il certificato di competenze con riferimento alla qualifica di costruttore di carpenteria metallica.

Ai futuri saldatori saranno impartite nozioni di tecnologia dei metalli, disegno meccanico, predisposizione dei macchinari e tecniche di saldatura oltre che di sicurezza e prevenzione dei rischi suoi luoghi di lavoro. Il programma articolato da Tutor, che ha l’obiettivo di fornire le conoscenze e le competenze necessarie per inserire nuove forze nel mondo del lavoro nel settore della carpenteria meccanica nell’industria 4.0, è integrato da un’esperienza di stage di 120 ore nelle aziende piacentine ed ha consentito, nelle scorse edizioni, al settanta per cento dei corsisti di trovare un’occupazione.

“Come sempre Tutor punta su questo tipo di formazione – spiega il direttore Mirco Potami – per intercettare la richiesta di manodopera specializzata che c’è attualmente sul nostro territorio”. Le iscrizioni sono aperte fino al 27 settembre 2019, per ulteriori informazioni e approfondimenti vedere www.tutorspa.it o contattare la segreteria di Tutor Fiorenzuola Tel: 0523/981080 e-mail: nembi@tutorspa.it