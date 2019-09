Tutto pronto per “Tendenze”: musica, installazioni e street food protagonisti al Daturi

Tutto pronto per la 28esima edizione di Tendenze Festival, che si svolgerà all’Arena Daturi di Piacenza il 13, 14, 15 settembre.

Il programma e le novità dell’evento sono stati presentati nella mattinata del 9 settembre presso la sala del Consiglio comunale in Municipio alla presenza dell’assessore alle Politiche Giovanili Luca Zandonella e degli organizzatori di Asd Alley Oop.

“Saranno tre giorni interamente dedicati alla musica – hanno spiegato i membri di Alley Oop -. Tra le novità di quest’anno, per dare spazio a tutte le tendenze, saranno allestiti per la prima volta tre palchi. Lo storico palco delle band, che ospiterà oltre 20 gruppi – locali e provenienti da tutta italia – per tutti i gusti e con un repertorio di generi musicali di ogni tipo: rock, punk, indie, pop. Poi, al debutto assoluto, il palco dedicato solo ai deejay, con una quindicina di “eletti” tra i migliori del territorio e su cui si svolgerà un contest tra emergenti nella giornata di domenica. Infine il terzo palco, anche questo una novità assoluta, sarà destinato interamente all’Hip-Hop: qui si avvicenderanno una ventina di talenti locali, per dare spazio alle tendenze del momento e per aprirsi ad un pubblico di fascia giovane”.

“Oltre alla musica – hanno poi spiegato gli organizzatori – troveranno spazio come sempre street food, expo e market, installazioni artistiche ed aree per bambini. Protagonista anche Davide Morelli, artista di video-mapping”.

Tutti i dettagli e il programma completo dell’evento a questo link https://www.facebook.com/events/652597835247653/