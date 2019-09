Un asilo internazionale alla Manifattura Tabacchi. Opera conclusa a fine 2021

Sta entrando nel vivo la partita della Manifattura Tabacchi, progetto urbanistico destinato a cambiare volto di un importante comparto della città.

A Spazio 2 si è tenuto un incontro, organizzato dal Comune di concerto con il comitato Infrangibile Sicuro, per fare il punto insieme a Cassa Depositi e Prestiti e Prelios, attuali proprietari dell’area, in merito allo stato di avanzamento dei lavori.

Non sarà sfuggito, a chi ha percorso le strade dell’Infrangibile questa estate, che le opere di demolizione dei capannoni della Manifattura Tabacchi si sono quasi concluse.

Quanto manca, quindi alla realizzazione del nuovo complesso residenziale (progettato e realizzato dalla piacentina Concopar), con parco, orti urbani, ciclabile, negozi di prossimità e supermercato, annunciato dal sindaco Patrizia Barbieri nello scorso marzo, cui potrebbe aggiungersi anche un asilo con sezione internazionale, come ha anticipato l’assessore Erika Opizzi?

L’11 novembre, salvo imprevisti, ha annunciato Prelios, saranno concluse le operazioni di demolizione e smaltimento, che sono state eseguite, è stato sottolineato, di concerto con Arpa, i cui campionamenti non hanno riscontrato la presenza di sostanze nocive nei calcinacci e macerie degli edifici abbattuti.

Dopo di che si procederà alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, una volta completate nel giro di 4 mesi si inizierà la costruzione delle nuove palazzine. Saranno necessari 13 – 15 mesi per la realizzazione di oltre metà delle costruzioni previste, cui seguiranno altri 6 mesi per il completamento di tutto il comparto. La fase dedicata alla costruzione si concluderà, verosimilmente, a fine 2021, dopo di che si procederà alla posa del verde che andrà a creare un suggestivo parco.

Complessivamente, su di un’area di poco più di 50mila metri quadrati, 23.705 saranno destinati a verde, 23.780 a residenziale, 4.725 a commerciale, di cui circa mille saranno destinati per esercizi di vicinato e 3.600 alla grande distribuzione (circa 1.500 la superficie utile, tolti parcheggi e magazzini).

Gli appartamenti saranno 262, di cui una ventina duplex, principalmente trilocali, alloggi sociali assegnati attraverso bandi destinati principalmente a coppie, anziani e altre situazioni escluse dalle graduatorie Erp.

Proprio in merito ai nuovi inquilini del quartiere sono stati espressi alcuni timori da parte dei residenti, subito smorzati dai promotori dell’opera di riqualificazione.

“Con housing sociale si intende il voler creare una vera e propria comunità – è stato creato – proprio per questo sono previste, all’interno delle palazzine che verranno costruite, aree comuni che i residenti potranno utilizzare per organizzare corsi di vario tipo, organizzare dopo scuola per bambini, baby sitter e ciclofficina”.

Tra le novità figura anche la possibilità che all’interno della Manifattura Tabacchi venga anche realizzato un nuovo asilo, gestito da privati. “Sappiamo che in zona sono già presenti scuole materne, ma vista l’esperienza dell’asilo internazionale di via Sbolli, molto richiesto e con una lunga fila d’attesa, si potrebbe – ha anticipato l’assessore Erika Opizzi – replicare qui questa esperienza tanto apprezzata dalle famiglie di Piacenza”.

Un’opera, insomma, dalle magnifiche premesse, con l’auspicio, però, che riesca a portarle a compimento, a differenza, come ha sottolineato un residente, di quanto accaduto con l’operazione BorgoFaxhall.