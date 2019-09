Un taccuino e una mostra per viaggiare lungo il Trebbia, sabato inaugurazione a Rivergaro

Sabato 14 settembre 2019 all’Auditorium Casa del Popolo di Rivergaro verrà presentato il Taccuino “Trebbia” dalla foce alle sorgenti – un racconto di primavera” e sarà inaugurata la mostra di acquarelli “ Con tutta la natura che posso”.

Il Taccuino, edito da Tipleco nel 2016, come scrive l’autore, Andrea Ambrogio, “non è che un breve e semplice racconto di una primavera … un frammento, una piccola foglia che può tentare di raccontare qualcosa, ma l’immensa ordinaria bellezza … non c’è taccuino, non c’è racconto, non c’è immagine che possa farlo … ci vuole un Trebbia, una piccolissima sedia e tanta assenza.” In una trentina di pagine racconta l’emozione di percorre il fiume dalla foce, poco a monte della città di Piacenza, fino alle pendici del Monte Prelà e del Monte Lavagnola in provincia di Genova a oltre 100 chilometri da dove le sue acque sfociano nel Po.

Lungo questo viaggio Andrea Ambrogio incontra e racconta una ricchezza incredibile, fatta non solo di animali, fiori, paesaggi, … ma soprattutto di emozioni e sensazioni che colpiscono il viaggiatore che risale il nostro fiume con occhio attento e cuore aperto. Nella zona più a valle il salice arboreo in fiore, il giallo di miliardi di antere, il canto delle capinere e la danza dei colombacci regalano emozioni forti. Più a monte, tra ampie distese di ghiaia e il profilo del Castello di Rivalta le inconfondibili grida serali dell’Occhione.

Sul greto tra Perino e Mezzano Scotti, è possibile scorgere le impronte dei Cervi che scendono dalla Pietra Parcellara e dal Monte Pradegna. E poi le Rondini montane, il Corriere piccolo, i Vaironi, … Nel tratto tra Bobbio e le sorgenti, tra scenari mozzafiato è possibile osservare Salamandre pezzate, Ballerine gialle, Natrici viperine e soprattutto apprezzare gli incredibili disegni delle acque del Trebbia.

Terminata la presentazione del Taccuino, sarà inaugurata la mostra “ Con tutta la natura che posso” che raccoglie una trentina di acquarelli di Andrea Ambrogio. Si tratta di opere realizzate sia nella nostra provincia che in altre regioni d’Italia. Particolarmente interessanti sono alcuni lavori realizzati nell’arcipelago toscano e che sono state pubblicate nei taccuini che raccontano le isole di Pianosa, Montecristo, Elba, … Gli acquarelli sono quasi sempre realizzati “dal vivo” perché l’intento non è solo quello di documentare le osservazioni ma soprattutto di trasmettere le emozioni. Appuntamento quindi domani alle ore 21 a Rivergaro per ascoltare il racconto di Andrea Ambrogio e condividere le emozioni che solo la natura può offrire.