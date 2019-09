Una donna ministro per Piacenza: Paola De Micheli alle Infrastrutture e Trasporti

Un ministro donna per Piacenza: Paola De Micheli entra nel governo Conte con la delega alle Infrastrutture e i Trasporti.

L’annuncio è stato fatto dal presidente del consiglio Giuseppe Conte al Quirinale dopo aver sciolto la riserva davanti al Presidente della Repubblica.

Per l’esponente piacentina del Partito Democratico si tratta della prima esperienza come ministro, dopo aver ricoperto al governo i ruoli di Sottosegretario all’Economia, alla Presidenza del Consiglio e di Commissario straordinario per la ricostruzione del terremoto.

Nel nuovo governo di coalizione composto da Pd e Movimento 5 Stelle, De Micheli succede a Danilo Toninelli al Ministero dei Trasporti.

Il giuramento della nuova compagine di governo si terrà alle 10 di giovedì 5 settembre al Quirinale.

Paola De Micheli è la seconda piacentina a ricoprire la carica di Ministro dopo Pierluigi Bersani e la prima donna al vertice del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

IL NUOVO GOVERNO

– Sottosegretario alla presidenza del Consiglio: Riccardo Fraccaro

– Ministro dell’Interno: Luciana Lamorgese

– Ministro degli Esteri: Luigi Di Maio

– Ministro dell’Economia: Roberto Gualtieri

– Ministro della Giustizia: Alfonso Bonafede

– Ministro per la Difesa: Lorenzo Guerini

– Ministro per lo Sviluppo Economico: Stefano Patuanelli

– Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali: Nunzia Catalfo

– Ministro per la Famiglia e le Disabilità: Elena Bonetti

– Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti: Paola De Micheli

– Ministro della Salute: Roberto Speranza

– Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo: Dario Franceschini

– Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: Lorenzo Fioramonti

– Ministro per il Sud: Giuseppe Provenzano

– Ministro dell’Ambiente: Sergio Costa

– Ministro per gli Affari Europei: Enzo Amendola

– Ministro per la Pubblica Amministrazione: Fabiana Dadone

– Ministro per gli Affari regionali: Francesco Boccia

– Ministro delle Politiche agricole: Teresa Bellanova

– Ministro delle Politiche Giovanili e dello Sport: Vincenzo Spadafora

– Ministro per i Rapporti con il Parlamento: Federico D’Incà

– Ministro per l’Innovazione tecnologica e digitalizzazione: Paola Pisano

I complimenti del Pd di Piacenza – Il segretario provinciale del Partito Democratico di Piacenza Silvio Bisotti saluta la nascita del nuovo Governo con la consapevolezza della grande sfida che lo attende per dare all’Italia una speranza per il futuro. La responsabilità, il rispetto delle regole democratiche, la coerenza programmatica ed il rinnovo delle personalità messe a disposizione dell’esecutivo attestano la cifra e lo spessore di un Partito autenticamente riformista e democratico.

Grande è anche la soddisfazione per l’incarico ricevuto dalla concittadina Paola De Micheli come Ministro alle infrastrutture. Al nuovo Ministro si stringe con un affettuoso augurio tutto il Partito nella certezza che anche in questo nuovo delicato ruolo saprà esprimere al meglio le sue doti politiche di competenza, di determinazione e di concretezza.

La Cisl di Parma Piacenza si congratula con Paola De Micheli per la delega alle Infrastrutture e Trasporti, ricevuta nel nuovo Governo.

Un ruolo che spetta per la prima volta a una donna e che dà rappresentanza e onora il nostro territorio.

Al nuovo ministro chiediamo di investire sulla crescita e sul lavoro di qualità e lo sblocco dei cantieri e delle infrastrutture.

Governo. Calvano: “soddisfazione per De Micheli e Franceschini” – Dichiarazione del segretario del Pd dell’Emilia-Romagna, Paolo Calvano

“Il programma del nuovo Governo mette al centro temi fondamentali per l’Emilia-Romagna: dall’autonomia regionale alle infrastrutture, dal lavoro all’ambiente e promozione del territorio.

Ed è strategica la presenza di Paola De Micheli nel ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il futuro della viabilità della nostra regione, così come quella di Dario Franceschini in quello dei Beni Culturali e del Turismo in considerazione di quanto ha fatto per la nostra regione nel corso del suo precedente mandato ministeriale. Le occasioni di collaborazione ci saranno tutte.

Ho telefonato ad entrambi per congratularmi di persona e augurare a loro buon lavoro”.

IN AGGIORNAMENTO

CHI E’ PAOLA DE MICHELI

Paola De Micheli ha 46 anni ed è laureata in Scienze Politiche all’Università Cattolica di Milano. E’ sposata con Giacomo Massari dal 2013 e ha un figlio di tre anni e mezzo, Pietro.

Vive a Piacenza, dove per 2 anni, dal giugno del 2007, ha ricoperto la carica di assessore comunale alle Risorse umane ed economico-finanziarie.

Il 17 aprile 2019, il nuovo segretario del Pd Nicola Zingaretti l’ha indicata come vice segretaria del partito. La De Micheli aveva presieduto il comitato nazionale “Piazza Grande” che ha portato Zingaretti alla vittoria delle primarie del Partito Democratico del 3 marzo 2019.

Il 13 e 14 aprile del 2008 è stata eletta per la prima volta alla Camera dei Deputati per la Circoscrizione Emilia Romagna nel Gruppo parlamentare del Partito Democratico. Nel primo mandato alla Camera è stata componente della Commissione “Bilancio” e “per la semplificazione della legislazione”.

E’ stata rieletta alla Camera dei Deputati alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013, ricoprendo successivamente la carica di vicecapogruppo vicario del Partito Democratico a Montecitorio.

Dal 10 novembre 2014 è stata nominata Sottosegretaria all’Economia del Governo Renzi.

Il 20 luglio 2016 è stata eletta presidente della Lega Pallavolo Serie A.

L’8 settembre 2017 è stata nominata dal Consiglio dei Ministri Commissaria straordinaria del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016.

Il 23 settembre 2017 il Consiglio dei Ministri è stata nominata Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio.

Il 4 marzo 2018 alle elezioni politiche è stata eletta per la terza volta alla Camera dei Deputati nel Gruppo del Partito Democratico. Faccio parte della Commissione Bilancio della Camera.