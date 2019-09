Una fiaccola per tenere viva la speranza. In tanti a Borgotrebbia per Elisa

Una fiaccola per tenere viva una speranza. Quella che Elisa non sia stata uccisa dall’uomo che la voleva, che sia ancora in vita e che possa ritornare alla sua casa.

In tanti hanno partecipato a Borgotrebbia, dove risiede la famiglia di Elisa Pomarelli, alla fiaccolata organizzata stringersi intorno alla famiglia della 28enne scomparsa insieme a Massimo Sebastiani dallo scorso 25 agosto.

Al termine dell’ennesima giornata di ricerche senza esito – nonostante le voci che si sono rincorse su tracce e ipotetici avvistamenti nei dintorni di Sariano – tanti piacentini hanno voluto manifestare la loro solidarietà.

Le fiaccole sono state accese davanti alla casa dove Elisa vive coi genitori e le sorelle per poi diffondersi nei giardini. Un corteo silenzioso ha percorso le strade del quartiere.

Emanuela Perini dell’associazione “Non una di meno” ha detto: “Non c’è ancora nulla di certo, ma un momento molto complicato e difficile per questa famiglia. Per il momento speriamo tutti che non si tratti di un omicidio, attendiamo le ricerche e confidiamo in una soluzione positiva di questa vicenda”.

IN AGGIORNAMENTO