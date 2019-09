Una mattinata di corsa con l’Esercito, venerdì un “allenamento” aperto alla cittadinanza

L’Esercito e Piacenza si allenano insieme. Il prossimo 6 settembre, con partenza dalla Caserma “Tenente Filippo Nicolai”, si effettuerà l’allenamento “Una mattina di corsa con l’Esercito”.

L’evento, promosso dal Comando Forze Operative Terrestri di Supporto in Verona e organizzato dal 2° Reggimento Genio Pontieri, è aperto a tutti ed è finalizzato a consolidare i rapporti fra la cittadinanza locale ed i militari dell’Esercito Italiano per “condividere i valori dello sport a cui la Forza Armata attribuisce particolare importanza e dello stare insieme”.

L’iniziativa si svolgerà per la prima volta e contemporaneamente in 27 città italiane, da Bolzano a Palermo, sedi dei comandi dipendenti dalle Forze Operative Terrestri di Supporto, in collaborazione con Enti locali e associazioni sportive e vedrà la partecipazione di circa 10mila tra militari e civili. Per dare il via ideale all’attività in tutte le suddette città, sarà esploso un colpo a salve di cannone al Comando Artiglieria in Bracciano.

La presentazione dei partecipanti è prevista dalle ore 7 e 30 alle ore 8 e 15 presso la Caserma “Nicolai” in Piazza S. Casali n.12 a Piacenza.

Il 2° Reggimento Genio Pontieri per venire incontro ad ogni grado di allenamento organizzerà due circuiti cittadini di 5 e 10 Km.

A tutti i partecipanti sarà consentito assistere alla cerimonia dell’alzabandiera con sfilamento dei Reparti e saranno garantiti un’area spogliatoio, deposito zaini e dei punti ristoro.

Tutti i partecipanti dovranno avere al seguito un documento di riconoscimento al fine di poter effettuare al termine dell’attività podistica una breve visita guidata ad alcune aree della Caserma.

Ai gruppi sportivi più numerosi sarà consegnato un oggetto simbolico del Reggimento.

In caso di maltempo o pioggia la manifestazione sarà posticipata in data da definirsi.

Per contatti e informazioni:

Tenente Colonnello Claudio Fagioli 3351887497

Sergente Maggiore Mauro Tarantino 3283387672