Un’Assigeco stanca cade nell’amichevole contro Juvi Cremona

Una affaticata Assigeco Piacenza viene superata di misura da una coriacea Juvi Cremona (Serie B) nell’amichevole disputata al Palazzetto dello Sport di Borgonovo Val Tidone (Piacenza).

I ragazzi di coach Ceccarelli hanno patito le fatiche delle tre partite di Supercoppa LNP, tutte concentrate nella scorsa settimana, nonché dei carichi di lavoro di questa fase di preparazione, concedendo tre quarti di gioco vinti agli avversari (il punteggio è stato azzerato al termine di ogni quarto).

L’assenza di Andy Ogide, lasciato a riposo a scopo precauzionale, ha permesso al rientrante Ihedioha di mettere i primi minuti di gioco nelle gambe dopo l’operazione al ginocchio, con conseguente riabilitazione di questa estate. Proprio il ritorno in campo del capitano biancorossoblu rappresenta la nota positiva più importante della serata borgonovese, assieme alle buone prove balistiche di Molinaro (19 punti), Santiangeli (14) e Gasparin (12).

Il prossimo appuntamento per l’Assigeco Piacenza, sarà l’amichevole di sabato 21 settembre, alle ore 18, al PalaBanca di Piacenza, contro la Benedetto XIV Cento (Serie B). “UCC Assigeco Piacenza – commenta la società nel post partita – ringrazia l’ASD Basket Borgonovo 1972 per l’ospitalità e l’accoglienza nel loro bel palazzetto, augurando le migliori fortune per le loro attività cestitische con l’invito a continuare a sostenere i ragazzi biancorossoblu al PalaBanca come già fatto nelle passate stagioni”.

UCC ASSIGECO PIACENZA – JUVI CREMONA 64-67 (18-19, 12-12, 13-14, 21-22)

Tabellini: Ferguson 4, Montanari, Gasparin 11, Piccoli 10, Santiangeli 13, Rota 5, Turini, Ihedioha 2, Molinaro 19, Jelic, Faragalli. All: Ceccarelli