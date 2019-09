Urban Hub, si presentano i bandi regionali per piccole e medie imprese e startup innovative

E’ fissato per mercoledì 4 settembre, con inizio alle 17.30, l’appuntamento presso l’Urban Hub di via Alberoni 2, per la presentazione dei bandi regionali rivolti alle piccole e medie imprese e alle startup, che prevedono progetti di innovazione sino a 250.000 euro e contributi a fondo perduto sino al 70%. La partecipazione all’incontro è libera e gratuita.

A illustrare le opportunità rivolte a imprenditori, manager e startupper saranno il project manager di Urban Hub e Sportello Startup Piacenza, Andrea D’Amico, la referente dell’Innovazione Creativa del Comune di Bologna e del progetto Incredibol Sara De Martini, nonché il referente della Rete Art-Er Area S3, Divisione Ricerca e Innovazione, Luca Piccinno.

Sarà l’occasione per scoprire i dettagli riguardanti l’iniziativa ambientAzioni promossa dal Comitato territoriale Iren di Piacenza, il bando della Regione Emilia Romagna per le startup innovative e quello per i servizi innovativi delle piccole e medie imprese, nell’ambito del Por Fesr 2014-2020, unitamente all’edizione 2019 di Incredibol! e al bando per l’internazionalizzazione delle imprese culturali e creative, sempre nell’alveo di Incredibol!.

Saranno inoltre presentati, nell’occasione, i bandi Mindset Silicon Valley e EIT Raw Materials, “Start-Up & SME Booster Program”.