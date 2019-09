Utenti e Fatturato in crescita per la Farmacia Loreto

Continua a crescere il volume d’affari della Farmacia Loreto Gallo, che inizialmente si è imposta come una delle principali farmacie online nella regione Campania ed è diventata poi una delle migliori e-pharmacy a livello nazionale.

La farmacia è attiva da oltre quindici anni e si è specializzata nel commercio digitale con l’obiettivo di rendere più semplice il processo di acquisto e di facilitare l’accesso ai farmaci e ai parafarmaci. Il vantaggio dell’acquisto online consiste nella possibilità di sfogliare un ricco catalogo, che raccoglie oggi oltre 170 mila prodotti di altissima qualità.

Basta dare uno sguardo ai numeri per capire che la Farmacia Loreto Gallo è in forte crescita: il sito web, infatti, registra al momento circa 1 milione di visitatori ogni mese e la farmacia digitale è riuscita a generare nel 2018 un fatturato di oltre 20 milioni di euro. Grazie a questo fatturato, la farmacia Loreto è attualmente una delle prime e-pharmacy in Italia, insieme a Farmaè.it.

I dati relativi alla crescita di questa farmacia diventano ancora più interessati se si prendono in esame insieme a quelli dell’intero settore, anch’esso in forte crescita. Gli analisti del mercato sono convinti che ci siano ancora importanti margini di miglioramento e che nei prossimi mesi si assisterà ad un ulteriore incremento delle vendite online di farmaci, parafarmaci e prodotti sanitari.

Ottimo il risultato dei prodotti per il personal care, che attualmente portano da soli il 33% del fatturato complessivo delle farmacie digitali, trainando dunque l’intero settore. La Farmacia Loreto Gallo ha ampliato il suo catalogo aumentando i prodotti dedicati al personal care e offrendo ai suoi clienti la possibilità di acquistare solo il meglio sul mercato.

La Farmacia Loreto Gallo ha pensato a diversi metodi per rendere più stretto il legame con i suoi clienti, attraverso dei programmi fedeltà per rendere ancora più conveniente acquistare prodotti sanitari online.

Si parte dalla Privilege Card, offerta gratuitamente a tutti i clienti e attivata in automatico al completamento del primo ordine. Grazie a questa carta virtuale i clienti potranno raccogliere punti per ogni successivo acquisto effettuato e potranno poi convertire i punti in buoni spesa, fino a un massimo di duecento euro di sconto.

Per i clienti che non si accontentano è stato ideato l’abbonamento Premium, la scelta ideale per chi acquista spesso online e vuole ricevere degli sconti riservati, oltre che le spese di spedizione gratuite per acquisti minimi di 60€ e la spedizione in giornata per tutti gli ordini completati entro le 11:00. A diposizione per gli abbonati c’è anche ClicXlife, un innovativo servizio di teleassistenza che consente ai clienti di mettersi in contatto attraverso una videochat con i farmacisti per chiedere loro maggiori informazioni sui prodotti in vendita e per ricevere consigli su come utilizzarli nel migliore dei modi. Il servizio è attivo nei normali orari di apertura di una farmacia ed in questo modo dà la possibilità ai clienti di ricevere delle informazioni sanitarie verificate senza doversi per forza recare fisicamente in farmacia.

Per gli amanti della cosmetica è stato ideato, infine, l’esclusivo servizio Loreto VIP Lounge, che ha lo scopo di formare un gruppo di persone che amano i prodotti cosmetici, che desiderano essere sempre aggiornati sulle novità del mercato e che vogliono diventare ambassador della Farmacia Loreto Gallo.