Vandali in azione a Borgonovo (Piacenza), in frantumi i lunotti posteriori di 5 auto. Il fatto è accaduto nella notte.

Un’amara sorpresa, nella mattinata del 3 settembre, per i proprietari delle auto parcheggiate in una via centrale del paese.

Foto 2 di 2



I lunotti posteriori di 5 macchine sono stati danneggiati, mandati letteralmente in frantumi.

Le indagini sono state affidate alle forze dell’ordine.