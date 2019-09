Venerdì sera spettacolo in piazza Duomo con le fontane danzanti

Si annuncia come uno spettacolo di grande suggestione quello con le fontane danzanti in programma venerdì sera in Piazza Duomo a Piacenza.

Una magia che nasce dalla combinazione di acqua, fuoco, luce e suono e avvolgerà l’atmosfera della piazza con un doppio spettacolo gratuito, alle 21.30 e alle 22.30. Acqua e lingue di fuoco, suono e luce: questi gli elementi esseziali dell’evento, seguito dall’impresa Sagit Contatti Visivi.

Così viene presentato lo spettacolo: “Zampilli che girano, s’intrecciano, saettano e si spingono sino al cielo che lasciano lo spettatore sazio d’infantile stupore ma consapevole d’aver preso parte ad uno spettacolo non comune. In un alternanza, l’acqua e il fuoco sono complici di una danza che esalta il ritmo e trascina gli spettatori trasmettendogli vitalita, forza, calore ed energia. La fusione tra acqua e fuoco è l’elemento più coinvolgente di questa danza incredibilmente suggestiva, ed è la caratteristica principale dello spettacolo. L’intero show è accompagnato da suggestive colonne sonore, fumo profumato e giochi di luce“.

L’appuntamento, organizzato dalla Diocesi di Piacenza-Bobbio, Ufficio Beni Culturali, con la collaborazione del Comune di Piacenza, inaugura le iniziative autunnali della Cattedrale e del Museo Kronos anticipando le Giornate Europee del Patrimonio e, soprattutto, “Ludovico Carracci a Piacenza. L’arte della Controriforma”, l’evento che celebra i quattrocento anni dalla morte del pittore bolognese che aprirà al pubblico il 22 settembre, a partire dalle 10.