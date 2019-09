Quell’attraversamento pedonale è pericoloso: perchè non illuminato e con l’asfalto dissestato.

La segnalazione (con foto) arriva da un lettore che indica la situazione in viale Malta a Piacenza, all’altezza delle strisce pedonali che separano la sede della Croce Rossa e la questura.

A differenza degli altri attraversamenti per i pedoni della via, questo è al buio perchè l’impianto di illuminazione è spento, e in condizioni tutt’altro che sicure, come evidenziano le immagini.