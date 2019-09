Violento temporale su Piacenza. In mezz’ora caduti oltre 65 millimetri di pioggia

Ancora un violento temporale su Piacenza, con una serata di super lavoro per i vigili del fuoco.

Gli operatori sono impegnati nella zona di San Nicolò e Gragnano, dove sono stati segnalati diversi allagamenti.

A Gragnano alcune vie rimaste senza elettricità, a 10 giorni dalla violenta grandinata che ha colpito il paese.

Danni anche in alcune frazioni di Piacenza, come Gerbido dove si è allagato il sottopasso ed è caduto un albero.

“Anche stavolta il meteo non è stato clemente. Oltre 65 mm di pioggia in 30 minuti sono il nuovo record che non avremmo voluto conquistare” scrive il sindaco di Rottofreno, Raffaele Veneziani, su Facebook.

“Abbiamo avuto molte situazioni critiche. Le abbiamo verificate tutte, almeno quelle segnalate. Non c’erano fogne ostruite tra quelle segnalate come tali, ma solo fogne che per dimensioni non sono in grado di allontanare tutta l’acqua caduta in così breve tempo”.

“Molte sono le cantine allagate, purtroppo”.

“Non so dare un numero preciso. In molti casi ci penseranno le pompe sommerse, in altri servirà l’aiuto di Vigili del Fuoco (che ringrazio come sempre) e buona volontà”.

“Abbiamo avuto diversi distacchi integrali di corrente elettrica, sia stradale che domestica. Ringrazio Enel Distribuzione per il contatto costante e per le spiegazioni, che vi giro. In caso di eventi estremi le linee di trasporto di corrente hanno dei sistemi automatici di distacco che, quando ci sono sbalzi dovuti ad esempio a fulmini, staccano la fornitura per poi riattivarla non appena completata la verifica automatica dei sistemi.

Non quindi un disservizio ma un sistema di protezione da sbalzi pericolosi. Anche per questo durante i temporali è sempre bene staccare gli elettrodomestici”.