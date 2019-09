Volley Team 03 ai nastri di partenza

Con il ritiro allo Sport Camp di Ferriere sono iniziate ufficialmente le attività delle varie formazioni del Team 03.

La formazione di serie D dopo una stagione piuttosto tribolata conclusa in crescendo, con un buon nono posto finale, vede confermato alla guida il tecnico Marco Prodili.

Il coach lodigiano, chiamato alla guida della squadra ad otto giornate dalla fine dello scorso campionato, ha risposto pienamente alle aspettative della dirigenza rossoblù.

In una situazione di classifica piuttosto complicata, con poco tempo a disposizione e la necessità di fare preziosi punti salvezza, ha pienamente centrato l’obiettivo. Da qui la conseguente e meritata conferma.

Ad affiancare coach Prodili in panchina ci sarà Miro Pavlovic, ormai membro stabile della famiglia del Team 03, che seguirà anche una formazione di under16. Il DS Gianmarco Trivini, che fungerà nuovamente da dirigente accompagnatore, ha operato sul mercato estivo per alcuni nuovi inserimenti.

Da Rivergaro torna al Team dopo tre stagioni la centrale Martina Molinaroli, mentre dal Carpaneto fresco di promozione arriva l’opposto Carlotta Periti. Confermata buona parte dell’organico della scorsa stagione a completare il roster entra in prima squadra la giovanissima Cristina Tizzi (2004), unica piacentina a fare parte della selezione regionale Emiliano-Romagnola all’ultima edizione del Trofeo delle Regioni, che ha scelto la società rossoblù tra le numerose proposte ricevute.

La formazione di prima divisione è stata completamente rinnovata ed affidata a Bruno Falcione che continua il suo lavoro con buona parte del gruppo che nella scorsa stagione ha vinto il campionato territoriale di under 16 e sfiorato il titolo regionale di categoria tra i campioni territoriali. Falcione seguirà anche una Under 16 che difenderà i due titoli consecutivi vinti nelle due ultime stagioni partecipando anche ad un campionato di divisione seniores. Iscritta al campionato territoriale anche una squadra Under 18 che vorrà confermarsi dopo il brillante secondo posto della scorsa stagione. Under 13 e under 14 vedranno ancora alla guida Marco Bressi mentre sulla Under 12 lavorerà nuovamente Massimiliano De Lorenzi.

In continua crescita il numero delle tesserate, ad oggi circa 130, per proseguire nel trend positivo degli ultimi anni che hanno visto la società del presidente Pautasso ritrovare vigore, risultati ed il giusto spazio nel panorama pallavolistico cittadino, dopo alcune stagioni difficili che sono ormai solamente un lontano ricordo.