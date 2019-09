Droga in Valtrebbia: segnalati 7 giovani, sequestrati 25 grammi tra “erba” e hashish

Val Trebbia passata al setaccio nell’ultimo weekend dai Carabinieri della Compagnia di Bobbio : al termine dei controlli, sono stati 7 i giovani segnalati per detenzione di stupefacenti per uso personale.

Come spiegano i militari, le pattuglie in servizio si sono concentrate sopratutto nella zona tra il fiume Trebbia e la Statale 45: l’obiettivo era la prevenzione e la repressione dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti.

Campeggi e luoghi d’aggregazione giovanile sono stati tra i luoghi più battuti dai carabinieri: in prossimità del fiume Trebbia e nei territori di Rivergaro e Gossolengo, in zone isolate rispetto al normale flusso di turisti e villeggianti, a fine controlli gli uomini della Stazione di Rivergaro hanno, come detto, segnalato 7 assuntori di droga – giovani tra i 19 e i 30 anni – tutti residenti in Lombardia, divisi tra Milano e le province di Cremona Lodi.

In tutto sono stati recuperati e sequestrati circa 10 grammi di hashish e circa 15 grammi di marijuana. “Gli stupefacenti – fanno sapere i militari – erano destinati alla consumazione in loco”.

Oltre ai controlli anti-droga, l’attenzione dei carabinieri è stata rivolta al traffico stradale, con lo scopo di rendere sicuri i tratti più battuti per i tanti turisti che hanno scelto come meta la media e l’alta Val Trebbia per questo primo weekend del mese di settembre.

“Numerosi sono stati gli automobilisti e i motociclisti multati per infrazioni al codice della strada”, spiegano infine dall’Arma.