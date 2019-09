Welcome Day per gli studenti di Scienze della Formazione in Cattolica a Piacenza.

L’offerta formativa è stata presentata dal prof. Pierpaolo Triani, coordinatore del corso di laurea, insieme alla tutor di gruppo Gessica Monticelli.

“Il mio augurio è che il vostro percorso formativo sia ricco di stimoli, capace di formare realmente educatori e formatori in grado di incidere realmente nella società – ha detto il prof Triani -. Vi auguro di prendere sul serio questo percorso, con studio e con metodo, ne caso in cui ci fossero problemi non esitate a rivolgervi a noi prof. C’è una comunità universitaria pronta a supportarvi e sostenervi”.



Al termine dell’incontro è stata regalata ai ragazzi una borraccia per contrastare il consumo di plastica e aiutare l’ambiente.