Welcome Day per le matricole di Scienze Agrarie, all’università Cattolica di Piacenza, all’insegna della sostenibilità e del merito.

Doppio appuntamento per i neo studenti della facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali, comprese le matricole del corso Safe (Food production management), accolte dal preside Marco Trevisan insieme al direttore di sede Mauro Balordi.

Dopo il momento di incontro, cui hanno partecipato rispettivamente il docente referente dell’orientamento Edoardo Fornari insieme al tutor di gruppo Lorenzo Cavalli, e il coordinatore del programma Safe Stefano Poni con la tutor di gruppo Fosca Vezzulli, a tutti i ragazzi è stata regalata una borraccia in metallo, un gesto simbolico per ridurre il consumo di plastica ed invitare ad adottare dei piccoli gesti quotidiani in grado di avere un impatto positivo sull’ambiente.

Atteggiamento green, certo, ma anche impegno nello studio.

Per questo motivo, proprio in occasione del Welcome Day di Agraria si è tenuta la consegna di 11 borse di studio destinate ad altrettante matricole di questo corso di studi, erogate dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano, così come la consegna del premio di laurea in memoria della professoressa Aurelia Gasperini.

Questo riconoscimento, consegnato dall’avvocato Gianguido Guidotti, è andato a Irene Salotti.

I premi agli studenti, consegnati dal presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano, Massimo Toscani, sono stati consegnati a Luca Maffoni, Francesco Pelusi, Antonella Simini, Carlo Solari, Andrea Annovazzi, Davide Castoldi, Erika Martinelli, Giaira Merli, Angelica Migliorati, Marco Panzanini, Erica Saldi, Elia Tarantani. Consegnate borse di studio anche alle matricole del corso Safe Anastasia Lomadze e Stella Zanini.

Accanto al sostegno dato da privati, enti e fondazioni, anche l’università stessa, attraverso il braccio operativo Educatt, sostiene il diritto allo studio dei propri studenti, sottolinea il preside Trevisan, erogando contributi a copertura delle tasse universitarie per il 12%degli iscritti.