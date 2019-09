Debutto per i “Welcome days” all’Università Cattolica di Piacenza.

Le tradizionali giornate di accoglienza dei neoiscritti all’Ateneo sono ufficialmente iniziate mercoledì 11 settembre, quando le studentesse e gli studenti hanno incontrato presidi, docenti e tutor di ciascuna delle tre facoltà piacentine.

Ad aprire le giornate di accoglienza è stata la Facoltà di Economia e Giurisprudenza con la presentazione della laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza. Ad introdurre l’incontro il Presidente del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, professor Antonio Chizzoniti, che ha presentato il corso di laurea e gli insegnamenti, l’organizzazione delle lezioni e delle esercitazioni della facoltà, suggerendo preziosi consigli su come affrontare l’inizio del percorso universitario. Tutor di gruppo la dott.ssa Giulia Mazzoni.

Si prosegue poi lunedì 16 settembre alle ore 12 e 30, presso l’aula C, quando le matricole della Facoltà di Economia e Giurisprudenza – corso di laurea in Economia aziendale incontreranno la Preside prof.ssa Annamaria Fellegara e le tutor di gruppo dott.ssa Giorgia Subacchi e dott.ssa Costanza Mariani. Lunedì 23 settembre alle ore 8 e 30 presso l’aula Gamma sarà la volta delle matricole della Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali che verranno accolte dal Preside Marco Trevisan, dal docente referente dell’orientamento prof. Edoardo Fornari e dal tutor di gruppo dott. Lorenzo Cavalli.

Sempre lunedì 23 settembre alle ore 8 e 30 presso l’aula 26 i ragazzi iscritti al corso di laurea di Food production management (corso della Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali erogato interamente in lingua inglese) incontreranno il coordinatore del programma, prof. Stefano Poni; seguirà l’intervento della tutor di gruppo dott.ssa Fosca Vezzulli.

Programma analogo verrà riproposto lunedì 30 settembre dalle ore 9 e 30 in aula 12 alle matricole della Facoltà di Scienze della Formazione. L’offerta formativa sarà presentata dal prof. Pierpaolo Triani, coordinatore del corso di laurea. Tutor di gruppo: dott.ssa Gessica Monticelli

L’intervento di Presidi e docenti sarà seguito da una breve presentazione del campus a cura del dott. Mauro Balordi, Direttore della sede piacentina della Cattolica, che illustrerà i servizi a disposizione degli studenti con un’attenzione particolare alle iniziative che, nel segno della sostenibilità, qualificano l’ateneo di Piacenza.

Durante la mattinata ci sarà tempo anche per un breve richiamo alla storia dell’Università Cattolica. Verrà proiettato un video, realizzato dagli studenti del DAMS della sede di Brescia, sulla figura di padre Agostino Gemelli fondatore nel 1921 dell’Università Cattolica insieme a un gruppo di intellettuali cattolici del tempo.

In chiusura dell’appuntamento l’SOS Matricola: il servizio Orientamento e Tutorato e i tutor di gruppo illustreranno nel dettaglio orari e programmi dei corsi, daranno indicazioni sull’organizzazione della didattica e descriveranno i servizi e le opportunità disponibili per gli studenti della Cattolica