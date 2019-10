Festa di fine vendemmia alla cooperativa sociale I Perinelli

Presso la località I Perinelli di Pontedellolio (Piacenza), domenica scorsa 27 ottobre, si è svolta l’annuale festa di fine vendemmia dell’omonima cooperativa agricola sociale.

L’evento, oltre a rappresentare un momento di festa in cui si sono potuti degustare i vini della cantina accompagnati da salumi e formaggi della zona, è stato anche un’occasione per i partecipanti di conoscere meglio la realtà sociale che caratterizza questo territorio ormai dal 2013, spesso non ancora ben concepita nella sua complessità.

I Perinelli è infatti una cantina che, in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale dell’Ospedale “Guglielmo da Saliceto” di Piacenza, basa le sue attività su inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati, che quindi hanno la possibilità di svolgere un mestiere in un ambiente tranquillo e più adatto alle loro esigenze differenti. Le attività comprendono, oltre a quelle in campo e in cantina, la produzione di miele, la produzione degli spaghi delle bottiglie presso le cantine Romagnoli e Quattro Valli e il laboratorio di pasta fresca, partito da pochissimi mesi.

Tornando all’evento da segnalare anche la presenza dell’amministrazione comunale: a farne le veci il vicesindaco Fabio Callegari che ha espresso il suo apprezzamento per il lavoro della cooperativa nel coniugare due ambiti solo apparentemente distanti come impresa e sociale, rimarcando inoltre la volontà e il piacere del Comune nella collaborazione con realtà del territorio meritevoli come I Perinelli.

Ad allietare la merenda rustica era infine presente la locale Band Andromeda, che ha accompagnato la serata con musiche degli anni ’70, ’80 e ’90.