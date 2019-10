700 candidati per 66 posti di operatore socio sanitario all’Asp “Città di Piacenza”

700 candidati per la copertura di 66 posti Operatore Socio Sanitario.

E’ in programma sabato 5 ottobre all’Università Cattolica di Piacenza la prova scritta per il concorso per esami indetto da A.S.P. “Città di Piacenza” che porterà a 54 assunzioni a tempo pieno e 12 a tempo parziale.

Il concorso prevede una prova scritta e una successiva orale su diverse materie e argomenti, al termine della quale la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria dei candidati.