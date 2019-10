A Desenzano succede tutto dagli 11 metri, è una vittoria pesante per il Fiore

Campionato Serie D Girone D – 6ª Giornata

A.C. Calvina 1946 vs U.S. Fiorenzuola 1922 0-1

Calvina Sport: Sellitto; Turlini; Broli (89’ Veneziani); Meduri; Chiari; Sorbo; Brunelli; Del Carro (87’ Baronio); Recino; Bittaye (81’ Maffioletti); Crema (66’ Pellegrini). All. Serafini. A disposizione: Garletti; Gregorio; Gbelle; Vavapini; Rizzi.

U.S. Fiorenzuola: Battaiola; Olivera; Guglieri; Zaccariello; Bruzzone; Cavalli; Tognoni; Amore (71’ Tunesi); Piraccini (85’ Bigotto); Guerrini; Pozzebon (58’ Arrondini). All. Cammaroto. A disposizione: Bertolazzi; Carrara; Vago; Bajic; Hathaway; Moukam.

Reti: 50’ rig. Piraccini (F)

Note: Al 53’ Recino (C) fallisce un calcio di rigore.

Ammoniti: Tognoni (F); Veneziani (C)

Recupero: 0’ e 4’

Il Fiorenzuola si affaccia alla insidiosa trasferta di Desenzano del Garda per la 6ª Giornata Campionato Serie D Girone D. Avversario dei rossoneri e’ il Calvina Sport, squadra ancorata a 0 punti in classifica nonostante grandi ambizioni estive.

Nei primi 10 minuti la partita e’ estremamente equlibrata; il Calvina Sport prova a partire forte, ma crea solamente mischie da calcio piazzato in area rossonera, senza creare concreti problemi a Battaiola.

Al 36’ il Calvina 1946 costruisce la prima occasione da rete: palla recuperata dai padroni di casa su disimpegno errato sulla trequarti rossonera, con Del Carri che dal limite dell’area calcia; palla rasoterra, fuori di poco sul secondo palo. Senza alcun minuto di recupero, finisce un primo tempo avaro di emozioni.

Al 50’ il Fiorenzuola costruisce una grande azione sulla catena di destra; cross per l’accorrente Guerrini che viene atterrato in area di rigore. Per l’arbitro e’ penalty, che Piraccini trasforma. 0-1 rossonero.

Nemmeno il tempo di gioire, e il Calvina prova a contrattaccare; Bittaye arriva sul fondo, la palla sembra poter uscire ma Olivera interviene e stende l’ala del Calvina. E’ rigore, che Recino prova a trasformare, ma colpisce in pieno il palo alla sinistra di Battaiola.

Bella azione al 62’ tra Guglieri ed il neo entrato Arrondini sulla sinistra; la sponda di petto del centravanti rossonero capita sui piedi di Piraccini che calcia centrale. Blocca Sellitto.

E’ il 73’ quando il solito Bittaye disegna una bella pennellata da corner per il colpo di testa di Del Carro. Palla alta sopra la traversa. Ottimo pressing offensivo dei rossoneri all’84’; Olivera con un grande anticipo arriva fino sul fondo, cross per Arrondini che di prima intenzione impegna Sellitto sul primo palo.

Il Fiorenzuola prova a chiudere la partita; e in 1 minuto costruisce due occasioni; prima Tunesi dal dischetto del rigore dopo un’ottima azione tira centralmente, subito dopo Guglieri di destro costringe alla respinta di pugno Sellitto. Il Calvina prova sui calci piazzati a sfruttare la grande fisicita’, ed all’89’ su corner Battaiola respinge centralmente il colpo di testa di Recino.

Nel finale un ottimo Guerrini in fase di interdizione chiude una potenziale occasione per il Calvina, ma i rossoneri sbancano Desenzano con un importantissimo 0-1.