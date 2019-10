Si comincia ad acquisire la consapevolezza dei propri diritti e, in particolare, del diritto al rispetto della propria persona e degli altri fin dalla più tenera età. Per questo l’Amministrazione Comunale di Gragnano (Piacenza), insieme alle insegnanti della Scuola Primaria, ha voluto far riflettere i giovani sui diritti negati alle bambine in tanti Paesi del mondo.

Le riflessioni e i sogni dei ragazzi e delle ragazze delle classi Quinta G e Quinta H si sono tradotti in disegni che l’amministrazione Comunale, in occasione della Giornata Internazionale della Bambina istituita dall’Onu, ha esposto l’11 ottobre nell’atrio d’ingresso e lungo lo scalone del Municipio.

“Ringrazio la referente Docente Valentina Spelta e, suo tramite, le insegnanti convolte nel progetto – le parole del Sindaco Patrizia Calza -, la Giornata Mondiale della bambina è ancora troppo poco conosciuta. C’è ancora tanto da fare: spose bambine, violenza di genere, baby mamme, diritto allo studio negato sono realtà che vanno combattute. Sono necessari cambiamento culturale e politico e tanta consapevolezza. Per questo da anni, come Comune, aderiamo alle iniziative di Terre des Hommes esponendo sul Municipio lo striscione arancione della Fondazione che promuove la campagna di sensibilizzazione “In-difesa” per un paese a misura di bambine e ragazze allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica”.