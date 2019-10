Accese due fumogeni durante Piace-Vicenza, Daspo per tifoso biancorosso

Accese due fumogeni allo stadio durante il match Piacenza – Vicenza del 13 ottobre scorso, tifoso piacentino di 50 anni sottoposto a Daspo (Divieto di Accedere alle manifestazioni Sportive).

Secondo quanto riportato dagli uomini della questura di Piacenza, l’uomo per due anni non potrà accedere a impianti sportivi in cui siano in corso competizioni calcistiche, sia amatoriali che professionistiche, fino a 3 ore prima e 2 ore dopo la disputa dei match.

Allo stesso modo non potrà accedere a luoghi di incontro per le tifoserie, siano queste stazioni ferroviarie, punti di incontro per la partenza in trasferta in città e in autostrada.

Sempre a causa dell’accensione dei fumogeni, il 50enne è stato inoltre denunciato – violazione articolo 6 bis della legge 401 – in quanto avrebbe potuto mettere a repentaglio la sicurezza di altri tifosi.