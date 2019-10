Accordo tra Avis e Round Table Italia per promuovere le donazioni anche a Piacenza

AVIS Nazionale e l’Associazione Round Table Italia, hanno siglato ufficialmente sabato 19 ottobre a Lucca – durante il Charter Meeting ospitato dalla tavola locale – un accordo di collaborazione nazionale, alla presenza del presidente di AVIS, Gianpietro Briola, e del presidente di Round Table Italia, Mattia Cosimi Parisi.

Tra i punti dell’accordo si evidenzia l’impegno congiunto di Round Table Italia e Avis Nazionale per la promozione della cultura della donazione di sangue e plasma in tutto il territorio nazionale: Avis ha la necessità di reclutare volontari e donatori, soprattutto tra i più giovani e, l’accordo con una realtà di giovani e professionisti come Round Table, va proprio nella direzione di un’associazione in grado di intercettare le sfide del futuro e pronta ad impegnarsi per contribuire al tema della donazione del sangue.

Round Table Italia è un’associazione presente sul territorio nazionale con 45 Club detti “Table” che si dedicano a iniziative di carattere filantropico e ha fatto suo il motto Adotta, Adatta, Migliora (Adopt, Adapt, Improve).

Round Table Italia organizzerà una settimana di iniziative a favore di Avis – Associazione Volontari Italiani Sangue – dal 20 al 27 ottobre, in tutte le città d’Italia sedi di club Round Table e ogni anno, proprio nel mese di ottobre, sarà individuata una giornata ufficiale per la collaborazione tra le due associazioni.

Anche Piacenza, dove è presente dal 1965 la Round Table n. 4, che proprio in questo anno sociale, precisamente il 29 maggio 2020, festeggerà il suo cinquantacinquesimo compleanno, parteciperà all’iniziativa.

L’iniziativa prevede, nella mattinata di sabato 26 ottobre, presso il Servizio Trasfusionale dell’Ospedale di Piacenza – Via G. Taverna n. 49:

Ø Ore 8.00-9.30 la donazione di sangue/plasma da parte dei Soci Round Table già donatori;

Ø Ore 10.30 c/o la Sala Biblioteca un incontro informativo, tenuto da personale Avis, rivolto ai giovani Soci di Round Table e ai loro graditi ospiti (familiari, amici, conoscenti) che desiderano avvicinarsi alla cultura della donazione.

Alla fine dell’incontro, per chi lo desidera, sarà possibile prenotare l’esame di idoneità per diventare donatore di sangue ed emocomponenti.