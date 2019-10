Addio a Gianluigi Ziliani, fu assessore della Giunta Boiardi. Il cordoglio della presidente Barbieri

“Esprimo anche a nome del Consiglio provinciale profondo cordoglio per la scomparsa di Gianluigi Ziliani“.

Così il Presidente della Provincia di Piacenza Patrizia Barbieri per la scomparsa di un noto esponente della politica piacentina.

“La nostra provincia perde un uomo animato da sincera passione civile e ideale, oltre che un amministratore del territorio attento, prima in veste di Sindaco di San Pietro in Cerro poi in qualità di assessore provinciale nella Giunta Boiardi. A Ziliani va il merito di aver speso costante impegno nella Protezione Civile e a favore dell’ambiente e del territorio in generale. Alla famiglia di Ziliani rivolgo le più sentite condoglianze”.