Adozioni a distanza, un convegno per i 20 anni dell’Associazione Padre Antonino Magnani

In occasione del 20° della fondazione, l’Associazione Padre Antonino Magnani-APS organizza un convegno, dal titolo: ”Adozione a distanza: una scelta di vita”, per sensibilizzare il più possibile la cittadinanza alla necessità di adozioni a distanza, necessarie a dare un aiuto ai bambini e creare loro una speranza di futuro. L’appuntamento è sabato 12 ottobre, alle ore 16.30, all’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

“E’ necessario – sottolineano dall’associazione – assistere bambini e famiglie disagiate che abitano in zone sottosviluppate, senza cibo, senza lavoro, senza salute, senza istruzione e spesso senza casa. Per questo adottare un bambino è veramente una scelta di vita, ovvero dare una speranza di futuro”.

Tutto questo l’associazione, che opera a Piacenza e provincia, lo fa grazie al supporto di genitori adottivi che versano un contributo e attraverso le Figlie di S.Anna, suore che hanno un convento anche a Piacenza e operano nelle zone di adozione, che per l’associazione sono Kenya e India del sud. “L’Associazione – spiegano – vanta attualmente 200 bambini assistiti, numero negli ultimi anni diminuito a causa della crisi economica che ha colpito molte famiglie, soprattutto se si tiene conto che la maggior parte dei genitori adottivi appartengono ad un ceto medio-basso e questo fa loro onore”.

“Nel corso del convegno, con l’aiuto di noti professionisti, vogliamo, in modo pratico e preciso, mostrare come i problemi dei bambini nelle zone di adozione possano beneficiare dell’adozione a distanza. Mostreremo un breve filmato che raccoglie quanto i volontari dell’Associazione hanno verificato in Kenya e illustremo le modalità con cui l’Associazione opera, attraverso e con le Figlie di S.Anna, per far arrivare sia gli aiuti mensili che il sostegno a progetti speciali e i risultati raggiunti in questi 20 anni”.

Relatori:

-Dott. Ferdinando Schiavo (Udine)- FS Neurologo

-Dott. Fabio Fornari ( Piacenza)- Già Primario Medicina interna, Gastroenterologia, Epatologia

-Dott. Giacomo Biasucci( Piacenza)- Primario Pediatria e Neonatologia

-Padre Osvaldo Maggiolini- Frate Francescano Fondatore Associazione e Presidente Onorario(Monza)

-Sr. Victoria De La Torre-Figlie di S.Anna(Roma)

-Mario Peretti- Presidente Associazione

Modera la giornalista di Libertà Patrizia Soffientini.

Per maggiori informazioni:

Segreteria Associazione “Padre Antonino Magnani”

Telefono 3474105386

Indirizzo postale c/o Casa delle Associazioni Via Musso, 5 Piacenza 29122

Sede Legale in piazzale delle Crociate, 5/B Piacenza 2912