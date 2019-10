“Agenti e rappresentanti di commercio, via ai controlli sui requisiti per svolgere l’attività” 

Agenti e rappresentanti di commercio: in partenza i controlli sui requisiti necessari allo svolgimento dell’attività.

A darne informazione la Camera di Commercio di Piacenza, che ricorda come per lo svolgimento dell’attività di agente e rappresentante di commercio sia necessario, oltre ai requisiti morali, essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali: possesso del diploma di scuola secondaria di II° grado ad indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche; aver frequentato, con esito positivo, uno specifico corso professionale; aver prestato la propria opera per almeno un biennio in qualità di viaggiatore piazzista o dipendente con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite; essere iscritto nell’apposita sezione REA di cui all’art. 7 del Decreto 26 ottobre 2011.

L’Ufficio Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni cinque anni dalla presentazione della Scia, la permanenza di tali requisiti. Secondo quanto disposto dagli artt. 6 e 7 del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 26.10.2011, la Camera di Commercio ha avviato la verifica della permanenza: dei requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività di agente e rappresentante di commercio da parte delle imprese iscritte nel Registro Imprese e dei loro preposti o soggetti che svolgono l’attività per conto dell’impresa; dei requisiti di idoneità per i soggetti iscritti nell’apposita sezione del R.E.A..

A tal fine, le imprese interessate riceveranno a inizio novembre 2019 tramite pec/raccomandata un invito a presentare, entro 30 giorni, l’apposito modello di autocertificazione completo della documentazione richiesta e a trasmetterlo in modalità telematica con pratica ComUnica al Registro delle Imprese di Piacenza. “La mancata presentazione della pratica telematica nei termini sopra indicati – viene sottolineato -, comporterà l’inibizione alla continuazione dell’attività di agente e rappresentante di commercio”.

Tutte le informazioni di dettaglio e la modulistica sono consultabili sul sito www.pc.camcom.it, sezione attività regolamentate-voce Agenti e Rappresentanti.