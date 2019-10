Aggressioni al personale sanitario, volantinaggio della FP Cgil

Mercoledì 16 ottobre, in tutti i territori dell’Emilia Romagna, la Funzione Pubblica Cgil organizza dei punti di distribuzione di materiale all’ingresso ed all’interno delle strutture sanitarie per sensibilizzare le persone sul tema delle aggressioni.

A Piacenza, è in programma un volantinaggio informativo rivolto ai cittadini e agli operatori in prossimità dell’ingresso del complesso del Polichirurgico, nella mattinata sempre di domani, mercoledì 16. Verrà distribuita una lettera che punta a spiegare come “spesso le difficoltà di chi si rivolge ai servizi sono le stesse di chi ci lavora dentro in quanto troppo spesso ormai chi lavora è sottoposto a pressioni che a volte sfociano in aggressioni”.

“Il Sistema sanitario Nazionale oggi rappresenta, dal nostro punto di vista, – commenta l’iniziativa Stefania Pisaroni, responsabile del comparto sanità pubblica di Fp Cgil – un patrimonio da preservare, valorizzare e rilanciare per la sua caratteristica universale, cioè quella di garantire il diritto alla salute come diritto dell’individuo e interesse della collettività”. “Un sistema – secondo Pisaroni – sotto-finanziato che da anni vede una grande distanza tra le promesse delle campagne elettorali e la nuda verità legata agli stanziamenti previsti nelle leggi finanziarie, mai conseguenti alle promesse. Per questo inviteremo, chi usufruisce dei servizi, a non andare in contrasto con il personale dipendente ma piuttosto ad allearsi con esso per lottare per una sanità di qualità e dei servizi all’altezza dei bisogni delle persone”.

La distribuzione della lettera fa parte di una campagna sulle aggressioni al personale più ampia che è iniziata con la compilazione di un questionario on-line sul tema aggressioni e alla definizione di un piano di formazione sulle aggressioni in sanità accreditato ECM (sistema di formazione sanitario) che mettiamo a disposizione gratuitamente per gli iscritti in tutti i territori con lezioni di aula.

CORSO DI FORMAZIONE IL 25 OTTOBRE – A Piacenza, inoltre, il giorno 25 ottobre, a completamento della campagna di sensibilizzazione, è previsto un corso professionale destinato agli operatori della Sanità: “Prevenzione e gestione delle aggressioni sul posto di lavoro. Al lavoro sicuri”. L’appuntamento è in sala Biblioteca dell’Ospedale Guglielmo da Saliceto dalle ore 14:30 alle ore 18:30.