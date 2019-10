“Agricoltura altra e consumo critico”, se ne parla con Fondazione Bertuzzi e “Contadini Resistenti”

La Fondazione Bertuzzi, in collaborazione con i “Contadini Resistenti” ha organizzato un seminario che si terrà sabato 26 ottobre presso l’agriturismo Vallescura di Piozzano dalle ore 10 alle 17 circa.

IL CONVEGNO – “Agricoltura altra e consumo critico”, una seconda edizione dopo quella di giugno 2016 quando, grazie alla Fondazione, è partita la ricerca delle neoruralità piacentine sul territorio, piccole realtà agricole locali, che lavorano in modo sostenibile.

“Da allora – spiegano i promotori – un gruppo di contadini è riuscito con fatica e perseveranza a mettersi in rete, rete umana e proficua e a portare avanti insieme, compatti, la propria filosofia di lavoro e di vita. Adesso nel convegno abbiamo bisogno di capire con che modalità continuare questo percorso insieme a coloro che sono interessati ad uno sviluppo sostenibile del nostro territorio così come a mangiare sano con prodotti saporiti e biologici. Per questo i veri protagonisti saranno i contadini stessi che, con un taglio legato alla preservazione del territorio ed alla sua rivitalizzazione, racconteranno le loro produzioni, le scelte, le difficoltà sempre più complesse”.

Nel pomeriggio interverranno esperti del settore che ci illustreranno metodi concreti per racconciare la filiera fra contadino e complice ed ampliare lo sgurado verso nuovi orizzonti ed aperture oltre la provincia. Sarà infine presentato un libercolo dal titolo “Contadini Resistenti e cultura del Terriorio” a cura di Giuliana Cassizzi edito dalla Fondazione in collaborazione con i Contadini resistenti. Il convegno prevede un buffet di prodotti dell’associazione offerto dalla Fondazione Bertuzzi.