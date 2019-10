Al Garilli arriva il Vicenza, Franzini: “Partita affascinante”

Partita di cartello quella tra Piacenza e Vicenza in scena al Garilli domenica alle 17 e 30, una sfida che manca dal 2010 allo stadio biancorosso.

I veneti sono secondi in classifica con 4 punti in più del Piacenza a quota 14. I biancorossi devono far dimenticare la prestazione non all’altezza di San Benedetto del Tronto.

Nelle parole di mister Arnaldo Franzini l’approccio alla gara.

“A livello di gioco avremmo meritato qualcosa in più, ma se si commettono alcuni errori come specialmente sui calci piazzati e in fase di conclusione, allora si possono perderepartite come quelle con la Sanbenedettese”.

In settimana il mister ha curato particolarmente le palle inattive, dopo le due reti incassate nel match con la Sanbenedettese.

E sulla partita del Garilli contro il Vicenza, le parole del mister: “E’ una partita che ha sempre avuto un clima molto particolare, si affrontano due tifoserie e due piazze importantissime, con ambizioni di promozione, penso che sarà un match affascinante”.

Assente Del Favero per l’impegno con l’Under 21 azzurra, tra i pali ci sarà Bertozzi. Ecco i convocati biancorossi:

In casa vicentina torna a disposizione Andrea Saraniti in attacco che ha superato i problemi fisici. Niente da fare per quanto riguarda Zarpellon, il quale rimane ancora ai box. Questa la lista de calciatori convocati:

PORTIERI: Albertazzi, Grandi.

DIFENSORI: Barlocco, Bianchi, Bizzotto, Bruscagin, Cappelletti, Liviero, Padella, Pasini.

CENTROCAMPISTI: Cinelli, Emmanuello, Pontisso, Rigoni, Scoppa, Vandeputte, Zonta.

ATTACCANTI: Arma, Giacomelli, Guerra, Marotta, Saraniti, Tronco.