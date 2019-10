Al Garilli è sfida di cartello: Piacenza contro Vicenza DIRETTA

PIACENZA – VICENZA 0-1 (in campo)

Marotta al 15′ (R)

LA DIRETTA

LA CRONACA

Due minuti di recupero.

Proteste biancorosse al Garilli per un presunto fallo di mano della difesa vicentina su cross di Sestu.

Al 43′ terzo giallo per i veneti, dopo Pontisso è la volta di Vandeputte.

La reazione dei biancorossi dopo lo svantaggio c’è stata, ma ancora una volta tante occasioni senza arrivare al gol.

Ancora vicini al pari, al 32′ Imperiale serve Cacia, che da pochi passi mette fuori di testa.

Preme il Piacenza, al 29′ su azione di corner, Milesi mette in mezzo la palla ma nessuno ne approfitta.

Al 26′ ancora vicino al gol del pareggio il Piace, questa volta con Cacia solo davanti a Grandi sbaglia il controllo e poi mette fuori.

Al 22′ grande occasione per il Piacenza, Sestu colpisce l’incrocio dei pali dopo il cambio di gioco di Corradi.

I biancorossi provano a reagire, al 21′ si guadagnano una punizione dal limite.

Al 15′ Marotta trasforma il rigore concesso al Vicenza, che passa in vantaggio al Garilli.

L’arbitro ha fischiato in penalty per i veneti dopo una fase di gioco concitata con la palla giunta in mezzo dove Della Latta ha contrastato l’ex biancorosso Barlocco in maniera fallosa.

Al 12′ bella iniziativa di Sestu sulla destra, cross in mezzo, da fuori area ci prova Marotta che calcia out.

Al 10′ cartellino giallo per Bruscagin, autore di un brutto fallo su Imperiale.

Si lotta a centrocampo nelle prima fasi della partita.

Prima iniziativa di Della Latta al 2′ sull’out destro, cross per Cacia che prova il tiro respinto.

Partiti.

Squadre in campo.

Arbitra il Signor D’Ascanio della sezione di Ancona.

Nel Vicenza scendono in campo: Grandi; Bruscagin, Padella, Cappelletti, Barlocco; Vandeputte, Zonta, Pontisso; Giacomelli; Arma, Marotta.

La formazione ufficiale biancorossa vede in campo Cacia al posto di Paponi, che parte dalla panchina. Ci sono anche Corradi ed El Kaouakibi.

Partita di cartello quella tra Piacenza e Vicenza in scena al Garilli domenica alle 17 e 30, una sfida che manca dal 2010 allo stadio biancorosso.

I veneti sono secondi in classifica con 4 punti in più del Piacenza a quota 14. I biancorossi devono far dimenticare la prestazione non all’altezza di San Benedetto del Tronto.