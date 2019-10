Al teatro Gioia “Il canto delle balene” si fa rete contro la paralisi collettiva

Trenta minuti circa per provare a trasformare la fragilità di un corpo indivuale, nell’unità di un corpo collettivo ricco di dettagli. Il pubblico in performer.

Questo ha cercato di fare l’autrice piacentina Chiara Bersani nel suo nuovo esperimento teatrale “The whales song/ Il canto delle balene”, approdato mercoledì sera al Teatro Gioia di Piacenza. Stavolta in veste di regista e non di attrice, perchè solo sulla scena c’era il giovane danzatore e performer Matteo Ramponi, legato alla Bersani da intensi rapporti umani e professionali.

Con “Il canto delle balene” l’autrice e perfomer Bersani torna a Piacenza dopo il suo “Gentle unicorn”, per il quale ha vinto il premio Ubu 2018 come miglior performer under 35, ancora una volta nell’ambito del progetto “residenze creative”, giunto quest’anno al suo secondo appuntamento all’interno della IX edizione di Teatro contemporaneo” L’altra scena” di Teatro Gioco Vita.

Dopo aver portato a casa anche il prestigioso riconoscimento “Total Theatre Awards” nella categoria danza al “Fringe Festival ” di Edimburgo, Chiara Bersani ha deciso di tornare al Teatro Gioia con quello che lei stessa, prima dell’inizio della serata, ha definito “un esperimento, un work in progress ancora inconcluso: che utilizza dispositivi rispetto ai quali risultano essenziali reazioni e confronto con il pubblico”. Non si tratta tuttavia di un’anteprima assoluta: a Sant’Arcangelo c’era già stato uno studio su questo lavoro, ma il pubblico si collocava in transito, all’interno di un festival. Il debutto definitivo sarà a Gand, in Belgio, il marzo prossimo. Al suono F. De Isabella, consulenti artistici Marco D’Agostino e Alessandro Sciarroni.

Centrali, in questa nuova opera ancora incompiuta, sono senz’altro disposizione e uso dello spazio: la stessa regista ha invitato il pubblico a prendere posto tra le prime file della platea, adiacenti al palco, oppure tra le panche e le sedie disposte circolarmente attorno al centro della scena. Autorizzando anche a cambiare posto e punto di vista durante la messa in scena, qualora lo spettatore ne sentisse la necessità.

Nella circolarità di un teatro che permette al pubblico di focalizzare le proprie stesse reazioni, si sente solo il rumore del mare, che da sottofondo diventa presenza. Ad un tratto Matteo Ramponi si alza dalla platea degli spettatori. Potrebbe essere uno di loro, ma i suoi sguardi di richiamo, dapprima quasi impercettibili, poi più evidenti, dicono che non lo è. Non tutto il pubblico ne coglie subito la presenza, ma tutti i presenti attendono qualcosa. Un’aspettativa accentuata dalla circolarità dello spazio e della fluidità dei punti di vista.

Poi il perfomer protagonista si fa visibile e il senso di attesa sembra lenirsi. Prima emerge con il corpo, avvicinandosi gradatamente, volteggiando tra gli spettatori: un corpo massiccio, potente, quasi animalesco, che sembra emergere dal grembo avvolgente, misterioso e primitivo delle acque – come può essere quello di una balena – che contrasta con la levità dei gesti e degli sguardi. Minimi, fini, cesellati al dettaglio, ma chiaramente volti alla ricerca di comunicazione con l’altro. Con lo spettatore. Mai invasiva però, discreta. Lasciando all’altro la scelta se rispondere oppure no.

Poi compare la voce di Matteo Ramponi e la spinta comunicativa si accentua. Suoni flebili, lamenti faticosi, poi fischi prolungati. L’animale, ancora in muovimento tra il pubblico, sembra stentare a prendere fiato. Si vorrebbe aiutarlo, allegerirgli la fatica, rispondere al suo richiamo. E scrutare lo stato d’animo altrui. Anche il mare cambia, più quieto o agitato al suono di richiamo del cetaceo. E all’acme del rito di comumicazione collettiva che dovrebbe crearsi in scena, suonano significativamente le note del walzer di Strauss. Poi le luci si abbassano, il buio scende in sala, l’atmofera rimane sospesa, ancora una volta. Quando torna la luce il protagonista è seduto sulle panchine al centro della scena, in mezzo al pubblico, diventato con esso un unico corpo. E Chiara Bersani annuncia concluso l’esperimento.

Cosa ha voluto comunicare Matteo Ramponi in questa perfomance? Di preciso non è dato saperlo e forse non ha neppure troppa importanza. L’elemento significativo è che abbia suscitato nel pubblico la spinta a comunicare, fino quasi al desiderio di fondersi fisicamente ed emotivamente con il protagonista. O, ancor meglio, con il resto degli spettatori. “Nostro scopo – ha sottolineato infatti Chiara Bersani – è proprio quello di rendere Matteo il più possibile invisibile rispetto al pubblico, per dare vita ad una collettività. Ma dobbiamo ancora lavorare sullo spazio e sulla gestione della musica, che può essere rilassante ma anche eccessivamente invasiva. Perchè vi sentiate veramente liberi di interagire con la performance o tra voi durante la messa in scena”.

“Mentre una disposizione di questo genere di panche, sedie e pubblico – continua – mantiene gerarchie spaziali che inibiscono quella spontaneità d’azione capace di tradurre le emozioni in atti. Non permettendo neppure a tutti di cogliere il completo dispiegarsi dell’azione”. “Il canto delle balene è nato del resto come grido di protesta civile la scorsa estate – spiega alla fine la regista-, sull’onda tutta propagandistisca, ma non per questo meno cinica, dei porti chiusi. Di fronte all’oltraggio dei più elementari valori umani, gli artisti sono chiamati a prendere posizione”.

In questo esperimento ancora da compiersi troviamo i semi fecondi di una risposta di rete come antitodoto possibile alla paralisi collettiva.