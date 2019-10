“Alis”, al Palabanca lo show con i migliori artisti dal Cirque du Soleil e Nouveau Cirque

Arriva al Palabanca di Piacenza per tre serate (venerdì 6 e sabato 7 dicembre ore 21, domenica 8 dicembre ore 16.30) la nuova versione dello show “Alis” presentato da Le Cirque World’s Top Performers, la compagnia con i migliori artisti dal Cirque du Soleil e del Nouveau Cirque.

Andato in scena in Italia e all’estero nei teatri e nelle arene, con 136 repliche in 34 settimane, ha continuato a registrare sold out e record di spettatori. La critica lo ha definito “Un fenomeno unico nel suo genere, uno show mondiale che incanta”.

“Alis – viene presentato lo spettacolo – prenderà per mano lo spettatore per portarlo alla scoperta di un inedito viaggio immaginario nelle atmosfere ispirate alla letteratura fantastica dell’800 e ad “Alice nel Paese delle Meraviglie”. Quasi due ore di spettacolo senza interruzioni e senza animali. Tutti gli artisti di Le Cirque World’s Top Performers sono i massimi interpreti internazionali delle discipline più emozionanti. Equilibristi, acrobati, giocolieri e musicisti provenienti da oltre 15 paesi, pluripremiati con prestigiosi riconoscimenti nei più importanti Festival, Talent TV ed eventi del mondo, tra i quali il Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo, il Festival Mondial du Cirque de Demain a Parigi, The Champions di America’s Got Talent, fino al Guinness World Records”.

“Direttore Artistico e Maestro di Cerimonia è Onofrio Colucci, che da “enfant prodige” del Circo Contemporaneo ha maturato una grande esperienza internazionale. Non solo ha diretto produzioni internazionali, ma è stato per anni protagonista nel Cirque du Soleil e ha ricevuto l’ambito Premio Lunas del Auditorio per il ruolo principale del celebre spettacolo Slava’s Snowshow”.

Prevendite: www.alisticket.it