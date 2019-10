Alla guida con il tasso alcolico 5 volte superiore al limite, ritiro della patente e sequestro dell’auto per un 49enne

Fermato alla guida con un tasso alcolico di quasi cinque volte superiore al limite consentito: denunciato 49enne.

L’uomo, residente a Podenzano, è stato fermato per un controllo da una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Bettola nella serata di martedì 29 ottobre. Come riferito dall’Arma, il 49enne appariva in evidente stato d’ebbrezza: è quindi stato sottoposto all’alcool test per due volte a distanza di 5 minuti, come da normativa.

Il suo tasso alcolico è stato quantificato in 2,48 grammi per litro nel primo test, mentre nel secondo il risultato del test è stato di 2,27 grammi per litro. Per lui è scattata quindi la denuncia per guida in stato di ebbrezza alcolica con sequestro amministrativo dell’auto. La patente di guida inoltre gli è stata immediatamente ritirata.