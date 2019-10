Alla guida ubriaca e senza aver mai conseguito la patente, 19enne denunciata

Due giovani denunciati perché guidavano ubriachi, un cittadino magrebino denunciato per inosservanza sulla normativa per gli stranieri, un pregiudicato denunciato per inosservanza del divieto di ritorno nel comune e due persone segnalate quali assuntori di stupefacenti: questo è il bilancio del servizio di controllo del territorio coordinato dalla Compagnia Carabinieri di Piacenza ed effettuato nel weekend appena trascorso.

Circa 25 i militari impiegati, insieme alle pattuglie della Sezione Radiomobile della Compagnia per garantire un pronto intervento e a due pattuglie di personale in abiti civili. Quarantacinque i mezzi fermati e più di 70 le persone controllate. Due di queste sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza: si tratta di una ragazza 19enne di Podenzano, trovata con un tasso alcolico pari a 1,85 grammi per litro (oltre tre volte il limite di legge) e per di più alla guida senza aver mai conseguito la patente, e di un 25enne di San Giorgio, al quale è stata immediatamente ritirata la patente di guida.

Un 35enne nato in Marocco era invece sprovvisto di permesso di soggiorno in corso di validità, mentre un pregiudicato residente a Codogno, controllato in città, è risultato destinatario dall’agosto di quest’anno di un divieto dei ritorno nel Comune di Piacenza per tre anni emesso dal Questore: per questo è stato denunciato.

Due gli uomini segnalati quali assuntori di stupefacenti, un cittadino italiano residente a Vigolzone trovato con circa 3 grammi di hashish, e un 23enne nato in Marocco residente a Borgonovo che aveva uno spinello e 1 grammo di marijuana. Infine una pattuglia in abiti civili ha rinvenuto e sequestrato nei giardini pubblici di via Calciati a Piacenza un pacchetto di sigarette con all’interno circa 5 grammi di marijuana.