Alla scoperta dei Musei di Palazzo Farnese: tante attività e laboratori per i più piccoli

I Musei di Palazzo Farnese propongono, anche per il corrente anno scolastico, un’articolata offerta di attività volte ad avvicinare gli studenti all’arte e alla storia e pensate come supporto o occasione di ripasso dei programmi di storia e storia dell’arte, come momento di sperimentazione creativa nell’ambito dell’educazione artistica e di approfondimento della storia locale.

Come spiegato in occasione della presentazione dell’iniziativa, “i programmi didattici sono impostati su una metodologia pedagogica che si basa sulla scoperta, l’osservazione e l’approfondimento.

Le attività riguardano il periodo dalla Preistoria al Medioevo e quello dal Medioevo al Settecento e prevedono attività didattiche e di laboratorio”.

“Giocare al Museo” prevede incontri basati su attività ludico-didattiche; tutti gli incontri consentono ai ragazzi di conoscere le collezioni dei Musei di Palazzo Farnese.

INFO E PREZZI

Alle attività si partecipa con il biglietto d’ingresso ai Musei del costo di 2 euro a bambina/o (l’ingresso per gli accompagnatori è gratuito)

Per informazioni: Comune di Piacenza – Ufficio Musei P.zza Cittadella, n. 29 – 29100 Piacenza

mail: musei.farnese@comune.piacenza.it

sito internet: www.palazzofarnese.piacenza.it

IL PROGRAMMA

Dalla Preistoria al Medioevo

MOSTRI E MOSTRESSE – Scuola Primaria e Secondaria di primo e secondo grado. Il metodo scientifico dell’indagine storica applicato a un tema irresistibile per i bambini: quello dei mostri! Un viaggio che risale alle origini dell’immaginario mostruoso attraverso il vasto repertorio di storie fantastiche che dall’antica Grecia giungono fino ai cartoons dei nostri giorni. Infine, attraverso un linguaggio creativo-artistico, ogni partecipante potrà utilizzare quanto scoperto su draghi, unicorni e minotauri per affrontare e giocare con la parte mostruosa di se stesso.

OGGI FACCIO L’UOMO PRIMITIVO!! – Scuola dell’infanzia e scuola Primaria I Ciclo. Dopo un breve viaggio interattivo e tattile tra le vetrine del Museo Archeologico alla scoperta degli oggetti costruiti dall’ uomo preistorico, ogni bambino creerà un vasetto in argilla e lo decorerà con l’antica tecnica dell’impressione delle conchiglie.

L’ARTE DI ESSERE SAPIENS – Scuola Primaria II Ciclo. Ripercorreremo le tappe salienti dell’evoluzione degli ominidi accompagnati dai più antichi reperti rinvenuti sul nostro territorio e da ricostruzioni tridimensionali, per poi trasformarci in pittori rupestri, ispirati da suggestive immagini e da suoni primigeni.

VIENI ANCHE TU AL VILLAGGIO NEOLITICO DI VIBIQÙ – Scuola Primaria II Ciclo. Com’era Piacenza nel Neolitico? Scopriamolo osservando gli antichi manufatti e gli uomini che li hanno prodotti. In laboratorio ognuno potrà quindi sperimentare la decorazione della stoffa con timbri in ceramica e dare forma al proprio stampino, per poi decorarlo con motivi archetipici.

VIVERE IN TERRAMARA: LE “PALAFITTE” PIÙ STRANE DELLA STORIA! – Scuola Primaria II Ciclo. Scopriamo com’erano fatte le abitazioni sopraelevate dei nostri antenati dell’età del Bronzo e curiosiamo tra gli attrezzi da lavoro, i monili e gli oggetti della vita quotidiana. In aula didattica ci cimenteremo nella pratica dell’intreccio di fibre vegetali e nella tessitura…diventeremo abili come veri terramaricoli?

A SCUOLA DI MAGIA DAGLI ANTICHI EGIZI – Scuola dell’infanzia e scuola Primaria II Ciclo. Gli alunni, guidati dal sacerdote-mago Hotepi, scopriranno un nuovo lato di questa civiltà, di solito non affrontato dai libri di testo: la magia. Ognuno sarà poi in grado di creare un amuleto da portare sempre con sé, come un vero egiziano.

IL CIELO SOPRA GLI ETRUSCHI – Scuola Primaria II Ciclo. Prima di entrare nel bosco sacro ricostruito all’interno del Museo Archeologico ed essere trasformati in antichi aruspici, i partecipanti sono accompagnati da un archeologo alla scoperta dell’affascinante fegato divinatorio.

LA FAMIGLIA AKRÒPOLIS – Scuola Primaria II Ciclo. Attraverso la proiezioni di immagini e divertenti ricostruzioni, gli studenti sono accompagnati alla scoperta della vita quotidiana di una famiglia ateniese: gli Akròpolis. Si scopriranno così le varie attività che si svolgevano nell’Agorà, sull’Acropoli, a teatro e nel corso del simposio.

UNA LUCE DELL’ALTROMONDO – Scuola Primaria II Ciclo. Nei corredi funerari di età romana la lucerna ha sempre una funzione simbolica: scoprirla sarà un pretesto per parlare di altri vivacissimi aspetti della vita quotidiana degli antichi romani. Dopo una visita guidata alla mostra “Abitavano fuori porta. Gente della Piacenza romana” ogni partecipante realizzerà una lucerna in argilla sperimentando l’antica tecnica dello stampo a matrice.

ALLA SCOPERTA DI PLACENTIA virtuale – Scuola Primaria e Secondaria di primo e secondo grado. Attraverso una piantina e una lezione corredata di immagini ogni alunno potrà vedere le più importanti scoperte archeologiche avvenute in città che ci parlano della colonia romana.

ROMA: DALLA LUPA ALL’ULTIMO IMPERATORE – Scuola Secondaria di primo grado. Percorrendo una linea del tempo interattiva viaggeremo dagli albori della civiltà romana per atterrare, tra un gioco e una scheda di verifica, alle soglie dell’Alto Medioevo.

DALLA PANNONIA CON FURORE! – Scuola Secondaria di primo grado. Ripercorrendo le principali vicende storiche per immagini, osservando alcuni reperti originali e infine realizzando in prima persona le lamine metalliche che decoravano gli scudi da parata, i ragazzi comprenderanno che i Longobardi non furono solo feroci guerrieri.

MINERVA AIUTACI TU! – Scuola Primaria e Secondaria di primo grado (attivo da marzo 2020). Visita guidata alla nuova sezione romana dei Musei Civici con particolare attenzione al tema del culto. Laboratorio di creazione di una piccola ara dedicata alla dea Minerva

TUTTE LE STRADE PORTANO A PLACENTIA – Scuola Primaria e Secondaria di primo grado (attivo da marzo 2020). Visita guidata alla nuova sezione romana dei Musei Civici incentrata sul tema del viaggio con momenti di lettura di fonti tra cui l’Eneide. Laboratorio di creazione di un pesetto votivo in argilla.

IL TOCCO DELLA STORIA – Percorsi rivolti a classi con studenti diversamente abili, per Scuole di ogni ordine e grado. I percorsi puntano a far emergere le potenzialità e le qualità relazionali degli studenti disabili coinvolti, per unire lo studio della storia e “l’educazione al diverso”. I ragazzi diversamente abili possono diventare assistenti dell’operatore didattico durante la fase laboratoriale o, nel caso di alunni con disabilità della vista, far scoprire ai compagni opere d’arte e reperti archeologici andando al di là del solo senso della vista. Gli alunni potranno quindi, da un lato, scoprire in modo nuovo l’archeologia, la storia e la storia dell’arte del nostro territorio e, al contempo, immergersi nella realtà del compagno diversamente abile che, per una volta, sarà la loro specialissima “guida”. Si richiede, da parte degli insegnanti di sostegno, la disponibilità a un incontro preliminare allo scopo di individuare il percorso più adatto alla peculiare realtà della classe; prima dell’uscita con il gruppo, inoltre, è necessario prevedere un incontro personalizzato con l’insegnante e l’alunno disabile in modo da potergli fornire i contenuti e i mezzi che gli permettano di assumere il ruolo di protagonista e guida dei compagni nella successiva uscita.

Per informazioni più dettagliate sulle attività e prenotazioni rivolgersi a artiepensieri@virgilio.it; tel. 340/6160854 – 333/6738327

Dal Medioevo al Settecento

IL SIGNOR PITTORE RACCONTA – Scuola materna – Primo ciclo Scuola Primaria. I partecipanti saranno introdotti al mondo dell’arte dalla figura del “Signor pittore”che insegnerà loro che cos’è un dipinto, come si fa, che strumenti servono per realizzarlo. Il Signor pittore racconterà alcune opere importanti presenti in Pinacoteca e inviterà i bambini alla scoperta della magia dei colori. In laboratorio i bambini sperimenteranno l’uso dei colori primari, partendo dallo splendido Tondo di Sandro Botticelli.

ANIMALI AD ARTE – Scuola materna – Scuola Primaria. Alcuni tra i più significativi dipinti presenti in Pinacoteca saranno svelati ai bambini attraverso una divertente “caccia all’animale”: dall’aquila caratterizzante San Giovanni Evangelista al cane ritratto accanto al conte Giacomo Rota, sono molte le opere in cui gli artisti hanno raffigurato animali dai molteplici valori simbolici. In laboratorio i partecipanti dovranno, con creatività e fantasia, realizzare l’animale “scoperto” nei dipinti analizzati in Pinacoteca.

IL RITRATTO SPECCHIO DELL’ANIMA – Scuola materna – Scuola Primaria. Il “genere” del ritratto: che cos’è, come nasce, per quali motivi si realizza, con particolare attenzione alle varie tipologie e alle tecniche. Cosa un ritratto può raccontare del personaggio rappresentato attraverso lo studio dell’aspetto fisico, della posa, dell’espressione, dell’abbigliamento e degli attributi. Come il ritratto cambia nel tempo e segue le mode e i gusti delle varie epoche. In laboratorio i partecipanti si trasformeranno in “piccoli pittori” dando vita a un loro personale auto-ritratto dopo aver analizzato l’autoritratto del pittore piacentino Gaspare Landi conservato in Pinacoteca.

L’ARTE MAGICA DI SANDRO BOTTICELLI – Scuola Secondaria di primo e secondo grado. Dopo aver esaminato la storia, l’iconografia e il restauro del Tondo di Sandro Botticelli, si analizzeranno i diversi aspetti caratterizzanti la poetica di uno dei più significativi e noti artisti del Rinascimento. In laboratorio gli studenti rielaboreranno i contenuti della visita guidata riflettendo sui significati iconografici e iconologici del Tondo.

I FARNESE E IL LORO PALAZZO – Scuola Secondaria di primo e secondo grado. Il percorso si snoda attraverso le sale del maestoso Palazzo per incontrare e scoprire i protagonisti che lo hanno voluto e abitato per secoli. Chi erano i Farnese, da dove provenivano? Perché a Piacenza il nome “Farnese” lo si ritrova un po’ ovunque? Il percorso didattico ha lo scopo di ricostruire, attraverso la storia per immagini dei “Fasti Farnesiani”, l’epopea di una famiglia che ha regnato su Piacenza quasi due secoli e che ha segnato tappe importanti nella storia moderna.

RESTA DI STUCCO! – Scuola Secondaria di primo e secondo grado. La visita all’appartamento del Duca permetterà di avvicinare gli studenti alla tecnica delle decorazioni a stucco abbondantemente utilizzate all’interno delle sale di Palazzo Farnese. Molteplici sono i motivi decorativi di epoca barocca che i partecipanti potranno osservare per poi fissare i contenuti appresi attraverso l’ausilio di schede didattiche.

I PITTORI RACCONTANO LE STORIE SACRE – Scuola Primaria. 5 Come i pittori hanno interpretato le Storie del Vecchio Testamento, dalle più famose, per esempio Davide e Golia, alle meno note, come Il convito di Baldassarre. Un racconto per immagini che porterà alla scoperta di numerosi “segni distintivi” che servivano ai fedeli per capire le immagini sacre. In laboratorio i bimbi saranno invitati a raccontare e disegnare, a partire da “indizi” forniti, una storia sacra.

BATTAGLIE… MA PER FINTA! – Scuola materna (5 anni) – Scuola primaria. Lance, spade, alabarde e armature! Che peso doveva sopportare un povero cavallo da guerra! Vedremo insieme queste armi, parleremo del loro uso e dalla loro origine, per ritrovarle poi in alcuni quadri “d’azione”, che ci trasporteranno nel rumore e nella confusione di una battaglia. L’attività didattica prende in esame un genere pittorico molto diffuso nel Seicento e nel Settecento: le Battaglie. La parte del laboratorio sarà una sorta di “caccia al tesoro” tra i capolavori della Pinacoteca alla ricerca delle spade, degli scudi, delle armature… dipinte!

PITTURA TOSCANA A PALAZZO FARNESE – Scuola Secondaria. La storia dell’evoluzione della pittura italiana da Giotto al Rinascimento. Come cambia il concetto di spazio, l’avvento della prospettiva, umanizzazione dei personaggi e l’attenzione crescente alla resa dei sentimenti. Laboratorio: schede didattiche

AFF… FRESCO DI GIORNATA – Le Storie di Santa Caterina Scuola primaria primo ciclo -Secondaria di primo grado. Ad una descrizione accurata del ciclo di S.Caterina fa seguito un approfondimento sulle tecniche dell’affresco. L’attività di laboratorio prevede collage, disegni ricostruttivi e altre attività.

CHE QUARANTOTTO! – Scuola Primaria e Secondaria di primo grado. Presentazione del Museo del Risorgimento. Visita guidata alle collezioni risorgimentali e laboratorio di gioco e verifica attraverso questionari, “caccia al documento”e al – tre attività.

Per informazioni più dettagliate sulle attività e prenotazioni:

CoolTour s.c. 340.5492188 – 340.5490674; info@cooltour.it

Educarte scarl: 347.1498493; 328.9589700; educ-arte@libero.it

Giocare al Museo

TUTTI IN CARROZZA! – Scuola Primaria – I ciclo. Percorso volto alla conoscenza del Museo delle Carrozze con particolare attenzione all’evoluzione tecnica e stilistica dei mezzi, partendo dalle berline di gala per arrivare alle diligenze.

TUTTI IN CARROZZA CON IL GATTO CON GLI STIVALI – Scuola dell’infanzia – Scuola primaria I ciclo. Variante del percorso “Tutti in Carrozza!” adatto ai bambini della scuola materna. I piccoli conosceranno la collezione attraverso i personaggi della fiaba “Il gatto con gli stivali”.

TUTTI IN CARROZZA CON I VESTITI NUOVI DELL’IMPERATORE – Scuola dell’infanzia. Variante del percorso “Tutti in Carrozza!” adatto ai bambini della scuola materna. I piccoli conosceranno la collezione attraverso i personaggi della fiaba “I vestiti nuovi dell’imperatore”.

TUTTI IN CARROZZA CON IL RE MENTONE – Scuola dell’infanzia – Scuola primaria I ciclo. Partendo dalla sala recentemente inaugurata, il percorso si snoda attraverso la collezione di carrozze, fino ad arrivare ai mezzi di soccorso e al trasporto in diligenza seguendo il racconto della fiaba dei Fratelli Grimm “Re Mentone”.

LE NOZZE DI ELISABETTA – Scuola dell’infanzia e primaria – I e II ciclo. Il percorso racconta la storia dell’ultima discendente del casato, Elisabetta Farnese, del suo fastoso matrimonio con il re di Spagna, Filippo V, e del lungo viaggio affrontato per terra e per mare per raggiungere lo sposo. Uno spaccato di vita del ‘700, ricostruito grazie al puntuale “album” di nozze ad opera del pittore di corte Ilario Spolverini.

L’ARTE DI VIAGGIARE – Scuola primaria – II ciclo e Scuola secondaria – I e II grado. Tra i preziosi mezzi della collezione delle Carrozze, i ragazzi conosceranno varie tipologie e scopi di viaggio tra Settecento e Ottocento. Racconti di antichi viaggi, incontri curiosi, rocamboleschi incidenti, imprevisti tecnici, consigli e curiosità per viaggiare “sicuri”!

MARGHERITA E IL SUO PALAZZO – Scuola primaria – I e II ciclo. Percorso alla scoperta della storia di Margherita d’Austria, figlia dell’imperatore Carlo V e moglie di Ottavio Farnese, dal matrimonio impostole dal padre, all’arrivo nel Ducato, al progetto di costruire Palazzo Farnese.

IL MUSEO PRIMA DEL MUSEO – Scuola primaria – II ciclo e Scuola secondaria – I grado. Percorso per la conoscenza della storia dell’edificio Palazzo Farnese prima di diventare ente museale: un viaggio a ritroso alla scoperta delle diverse destinazioni d’uso – da palestra per le scuole a rifugio per i senzatetto, da caserma a residenza di rappresentanza dei Farnese – con particolare attenzione agli anni del dopoguerra (1945-1960).

MEDIOEVO SACRO E PROFANO – Scuola secondaria – I e II grado. Percorso di conoscenza della sezione medievale dei Musei Civici. La visita toccherà molteplici aspetti della vita dell’uomo medievale, con particolare attenzione alla storia locale, con l’aiuto di importanti testimonianze artistiche come il Ciclo affrescato di S. Caterina.

PIERLUIGI PRIMO DUCA – Scuola secondaria – I e II grado. Percorso per conoscere la storia di Pierluigi Farnese, primo duca. L’avvio del Ducato, le resistenze piacentine, la tragica fine del Duca: i ragazzi saranno chiamati ad esprimere un giudizio sulla vicenda, considerando i diversi punti di vista dei nobili e del popolo.

Per informazioni più dettagliate sulle attività e prenotazioni rivolgersi a www.ragazzialmuseo.it/prenota/ tel. 338.1822865 8