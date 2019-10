Alle radici di Halloween, tra tradizioni antiche e storie terrificanti (anche piacentine)

Molto di ciò che pensiamo di conoscere quando si parla di Halloween lo abbiamo probabilmente scoperto grazie a film e serie tv. Così sappiamo che esiste una festa, oltre a Carnevale, nella quale non solo ci si può sbizzarrire con costumi e decorazioni, ma addirittura il cui filo conduttore è legato all’horror, al macabro e al sovrannaturale.

Un mix di ingredienti che fanno di Halloween un successo planetario; solo in Italia l’anno scorso il giro d’affari si è aggirato intorno ai 260 milioni di euro (fonte Confesercenti), e le proiezioni per il 2019 riferiscono di un business in crescita, con quasi 8 milioni di italiani già pronti i festeggiamenti. Accade così che anche in Italia streghe, mostri, fantasmi e zombie si aggirino nella notte del 31 ottobre, tra feste in discoteca a tema, case addobbate, “cene con delitto”, visite in notturna ai castelli, case infestate, zucche intagliate, lanterne, storie di fantasmi, raduni nei borghi, c’è solo l’imbarazzo della scelta. O bambini in maschera, che la sera del 31 ottobre vanno di porta in porta a chiedere dolciumi e spiccioli minacciando simpaticamente “dolcetto o scherzetto!” (trick or treat!, in inglese), una locuzione di origine medievale atta a simulare l’elemosinare porta a porta.

Altro elemento a cui irrinunciabile per Halloween è la zucca. In primis per essere l’ortaggio caratteristico della stagione, che tradizione vuole venga svuotata e cesellata al fine di creare un volto per poi porre una candela accesa per rischiarare la sagoma dall’interno. Un’usanza che risale alla prima metà dell’800 e che la tramuterebbe in Jack-o’-lantern, personaggio di fantasia che il racconto descrive come un fabbro irlandese scaltro e ubriacone che una sera incontrò il Demonio in un pub: il diavolo voleva la sua anima, ma Jack lo convinse a trasformarsi in una moneta in cambio di un’ultima bevuta. Si beffò dunque del Demonio, ma quest’ultimo, a tempo debito, si vendicò tirandogli un tizzone ardente. Jack da quel momento cominciò a vagare senza tregua alla ricerca di un luogo in cui riposarsi e da allora è rappresentato con una zucca su cui viene intagliata una faccia.

In particolare per gli under 30, ma non solo, in questo periodo dell’anno, per tradizione da sempre legato alle festività religiose di santi e defunti, si è ben presto trovato spazio per celebrazioni pagane, le cui origine sono addirittura celtiche. Anzitutto partiamo dal nome: All Hallow Eve, cioè “vigilia di tutti i santi”, che cade annualmente la sera del 31 ottobre, da cui la parola Halloween, una variante scozzese del nome. Le origini sono precristiane, in particolare trova radici nei miti celtici e nelle tradizioni di quei popoli che abitavano nelle isole britanniche. Per loro il 31 ottobre segnava la fine dell’estate: la conclusione della stagione dei raccolti e l’arrivo dell’inverno e del freddo. Secondo i racconti che si tramandavano, la notte dell’ultimo giorno di ottobre le anime dei morti sarebbero tornate a camminare su quelle terre, accompagnate da streghe, demoni e fantasmi.

Gli echi di queste leggende si sono tramandati nel corso dei secoli. All’inizio del Medioevo venivano celebrati riti propiziatori e la gente era solita indossare maschere mostruose per esorcizzare la morte. Poi questi riti pagani dovettero far i conti con i secoli bui, il periodo della Caccia alle Streghe e della Santa Inquisizione. In Europa, tra Quattrocento e Settecento, a scatenare la genesi del fenomeno della “caccia alle streghe” furono alcuni fattori di tipo sociale, quali la grave crisi del pontificato insieme alle carestie ed epidemie che flagellavano la popolazione. Con l’acutizzarsi dei disagi crebbero le paure collettive, montò una crescente diffidenza verso quei gruppi – eretici, lebbrosi, omossessuali, ebrei – che per condizione fisica, sociale ed economica o culturale apparivano “diversi” dalla massa.

A questo proposito, il domenicano Bernard Gui, di orgine francese, vescovo cattolico e scrittore al servizio dell’Inquisizione dal 1307 al 1331, divenuto noto per il suo manuale Practica Inquisitionis haereticae pravitatis, scrisse che “l’Inquisizione ha il compito di perseguitare coloro che si distaccano dalla comunità degli altri e minano l’autorità del Papa e della Santa Chiesa”. Pertanto, compito dell’Inquisizione era reprimere l’eresia così come di contrastare magia e stregoneria. L’emarginazione degli eretici li spingeva verso posizioni estremiste, quelle forme di superstizione pagana mai tramontate, così radicate nelle campagne. La qualifica prettamente femminile di assistente alle partorienti contribuì a connotare la donna come colei che, avendo a che fare con i nascituri potesse avere stretti legami anche con il suo opposto, la morte. Coloro che, mediante sortilegi, intendevano scacciare il Demonio risultavano confusi con quanti volevano invece ingraziarselo, tributandogli il proprio culto.

Persino certe pratiche sessuali, se passavano il confine del “lecito”, erano viste con sospetto, additate come immorali e oscene, frutto della lussuria di Lucifero. Presero a diffondersi le leggende sul sabba (parola che deriva da sabato, festa per gli ebrei ma anche giorno legato al culto lunare), un patto tra le streghe e Satana, in una sorta di parodia sacrilega del rito liturgico, nel quale si sarebbe omaggiato il Diavolo, compiuti sacrifici di bambini e atti sessuali tra streghe e demoni, preparati incantesimi, pozioni e riti orgiastici. Tutto e tutti potevano essere oggetto delle maldicenze, prima, e di denuncia, poi, alle autorità.

Nel frattempo, il 5 dicembre 1484, Papa Innocenzo VIII promulgò la bolla papale “Summis desiderantes affectibus“, per mezzo della quale mise in atto misure assai severe nei confronti di maghi e streghe in Germania. Nominò Tomás de Torquemada come grande inquisitore di Spagna, e fu un grande sostenitore dell’Inquisizione spagnola. Nel 1486, con lo scopo di fornire un manuale passo-passo per la battaglia contro il Male e offrire a inquisitori e magistrati del tempo gli strumenti necessari per identificare, interrogare e, infine, accusare chiunque fosse stato sospettato di praticare la magia nera, i frati domenicani Heinrich Kramer e Jacob Sprenger, prendendo spunto dai principi enunciati nella bolla di Papa Innocenzo VIII, scrissero e pubblicarono il Malleus Maleficarum (Martello delle streghe), uno dei più noti trattati medievali sulla stregoneria. In migliaia, accusati di stregoneria, vennero torturati e finirono bruciati sui roghi che l’Inquisizione innalzò per ordine dei pontefici.

Fu così che ogni distinzione tra superstizione ed eresia venne meno, “tutto veniva ormai considerato come attentato contro la fede, e la punizione dovuta agli eretici era ormai riservata a tutti i settari della stregoneria” (cit. Hanry Charles Lea, Philadelphia, 1825-1909, storico e studioso dell’Inquisizione). L’Inghilterra conobbe il suo periodo peggiore nel quarto decennio del Seicento – e non casualmente negli anni dell’intollerante e cruenta rivoluzione del condottiero e politico inglese Oliver Cromwell il quale, dopo esser stato alla testa delle forze che sovvertirono temporaneamente la monarchia inglese, instaurò la repubblica del Commonwealth of England, governando l’Inghilterra, la Scozia e l’Irlanda con il titolo di Lord Protettore, dal 16 dicembre 1653 fino alla sua morte nel 1658 – a causa della spietata persecuzione scatenata da Matthew Hopkins, il Witch Finder General, che portò a processi sommari e a centinaia di esecuzioni capitali.

Anche in Italia si assistette ai processi per stregoneria, concentrati tra i secoli XV e XVII; tuttavia le condanne al rogo furono relativamente poche, eccezion fatta per le vallate alpine, tra le zone europee nelle quali le persecuzioni si fecero particolarmente feroci. Tra le cause l’epidemia di peste del 1630, della quale il Manzoni ci racconta ne I promessi sposi e in Storia della colonna infame – che solo a Piacenza uccise circa il 44% della popolazione, i piacentini da oltre 30mila furono ridotti a meno di 17mila – e la cui scia di morti attirò e inasprì l’operato della Santa Inquisizione, i cui sospetti ben presto si sparsero a macchia d’olio su tutto il Vecchio Continente.

Non ne fu esente neppure il New England. Sulla fine del ‘600, passò alla storia uno dei fatti più tremendi, noto come “Il caso Salem”, occorso nel 1692, nella contea di Essex, nello Stato del Massachusetts. Nella cittadina statunitense alcune ragazzine, per gioco e lontano da sguardi indiscreti, avevano iniziato a sottoporsi a sedute spiritiche. Le loro “serate alternative” le portarono ad accusare stati d’ansia e fenomeni di allucinazione. Ben presto nella piccola comunità si sparse la voce dello stato di malessere delle ragazze. La gente indicò le cause in fantomatici malefici. Vennero ascoltate le giovani le quali, sottoposte a numerosi interrogatori, per timore di essere accusate loro stesse di stregoneria, incolparono dei fatti tre donne che furono incarcerate. Ma i fenomeni non cessarono. Fu solo l’inizio di un’escalation di accuse che condusse a processo 144 persone, di cui 54 rei confessi: 19 furono giustiziati per impiccagione, un uomo venne torturato a morte per essersi rifiutato di testimoniare, altri 150 sospettati furono imprigionati e 200 persone furono accusate di stregoneria. Le successive condanne a morte vennero interrotte solo grazie alle pressioni della comunità puritana e per merito dell’intercessione del loro pastore, reverendo Increase Mather, che riuscì a far breccia nel governatore William Phips spiegandogli che le condanne a morte si basavano su congetture e non su prove certe. Cosicché il governatore, finalmente, ordinò la sospensione dei processi per stregoneria. (continua nella pagina successiva)