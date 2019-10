Allerta meteo, in arrivo una forte perturbazione in serata

Una perturbazione in arrivo sui rilievi centro-occidentali e la pianura piacentina determinerà piogge intense prevalentemente a carattere di rovescio o temporali persistenti ed organizzati. I fenomeni tenderanno ad intensificarsi dalla serata. A fronte di questa situazione di instabilità l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ed ARPAE ER hanno emesso l’Allerta Gialla n. 88 valida per la giornata di domenica 20 ottobre.

Nel dettaglio, è interessata da criticità idraulica il bacino nelle province di Parma e Piacenza. La criticità idrogeologica, per possibili piene si riferisce al solo reticolo dei corsi d’acqua minori.

Sono possibili superamenti della soglia 1 nel tratto montano del fiume Trebbia.

L’Allerta Gialla per temporali riguarda i Bacini emiliani centrali, Bacini emiliani occidentali, Pianura e bassa collina emiliana occidentale nelle province di Piacenza, Parma, Modena e Reggio Emilia.

L’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, in stretto raccordo con Arpae E-R, seguirà l’evoluzione della situazione; si consiglia di consultare l’Allerta e gli scenari di riferimento sulla piattaforma web: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it.