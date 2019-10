Alpaca Show al PetsFestival. Coldiretti lancia lo sportello dedicato agli amici degli animali

Piacenza si prepara ad ospitare l’International Alpaca show. L’appuntamento è fissato per il 19 e il 20 ottobre nell’ambito del Petsfestival in programma come ogni anno a Piacenza Expo.

Un evento che richiamerà allevatori e appassionati dei camelidi dall’Italia e dall’estero, per assistere al fitto programma delle due giornate che prevede in particolare la mostra degli alpaca e della fibra e la sfilata con prodotti realizzati al 100% con la lana di alpaca. Giudice di gara per la due giorni sarà l’inglese Barbara Hetherington e i visitatori potranno scoprire e ammirare anche le attrezzature necessarie all’allevamento di questi animali.

La manifestazione, con il patrocinio di Coldiretti e Campagna Amica di Piacenza, nasce sotto la regia della SIA, Società Italiana Alpaca, che vede alla vicepresidenza la giovane allevatrice piacentina Gloria Merli, che a Ziano oggi alleva dodici alpaca, di cui tre nati nel suo allevamento nelle ultime settimane. Gloria, dopo gli studi di architettura, si è lanciata con coraggio e non senza grossi sacrifici in quest’avventura insieme alla madre Giuseppina Penna (che già gestiva un’azienda agricola dedita ai vigneti, grande vocazione della zona).

“Allevare alpaca è un’attività indubbiamente innovativa – commenta Gloria, che è anche viceresponsabile provinciale di Coldiretti Donne impresa– ma si sposa molto bene anche con la tradizione, perché la lana dei miei animali viene lavorata a mano richiamando le arti antiche. Da questa si ricavano indumenti ed accessori, incredibilmente soffici e soprattutto anallergici, in quanto la pregiata lana di alpaca è priva di lanolina”.

L’appuntamento con gli alpaca a Piacenza Expo (sabato dalle 9 alle 20 e domenica dalle 9 alle 19) consentirà a tutti di avvicinarsi a questo mondo. “Lo show – spiega Gloria – sarà una grande occasione anche per far conoscere il fascino di Piacenza e delle sue tradizioni e tipicità, con il coinvolgimento di Coldiretti e delle aziende di Campagna Amica”.

E Coldiretti Piacenza si avvicinerà ai visitatori del Petsfestival lanciando un nuovo servizio: nelle prossime settimane verrà attivato uno sportello informativo con un veterinario che offrirà consulenze gratuite e sarà aperto all’intera cittadinanza. I dettagli verranno forniti proprio alla manifestazione.

Da ricordare infine che allevare alpaca oggi è un’attività che rientra nel reddito agrario. A sancirlo è la misura contenuta nel decreto del Ministero dell’Economia e del Mipaaft che nel fissare i requisiti relativi a numero di capi e potenzialità dei terreni per l’applicazione del reddito agrario negli allevamenti per il biennio 2018-2019, ha previsto l’aggiunta di nuove specie.

Nella formula organizzativa dello show a Piacenza Expo è stata inserita una sfilata di prodotti artigianali 100% in lana di alpaca realizzati proprio da alcuni allevamenti che portano avanti la filiera corta aziendale. Per l’occasione cinque modelle indosseranno pezzi unici.