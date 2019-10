Alpini, pulizia extra in città: in campo 30 addetti Iren, pronti 250 cestini portarifiuti

In occasione del Raduno del secondo Raggruppamento degli Alpini del 19 e 20 ottobre per il quale è previsto l’arrivo in città di circa 20mila persone, il Gruppo Iren ha definito, in accordo con il Comune di Piacenza, il Comitato Organizzatore e la Questura, un piano specifico di interventi straordinari per gestire i servizi ambientali.

“L’obiettivo – spiega Iren – è rendere gradevole il soggiorno degli Alpini a Piacenza e nello stesso tempo garantire il massimo rispetto dell’ambiente e il decoro urbano, nonché la continuità dei servizi per i cittadini residenti”.

“In tutte le aree della città interessate dal raduno – fa poi sapere il gruppo – e nelle zone dedicate al “catering”, verranno messi a disposizione 12 contenitori (cassonetti e bidoni) per la raccolta dei rifiuti differenziati ed indifferenziati che verranno svuotati, nei giorni di sabato e domenica, due volte al giorno. Per quanto riguarda il servizio di pulizia stradale, lungo le vie della città verranno collocati circa 250 cestini portarifiuti mobili che sostituiranno i cestini fissi i quali, per ragioni di sicurezza, verranno sigillati o rimossi. Iren effettuerà inoltre servizi straordinari di lavaggio strade e spazzamento meccanico e manuale diurno e notturno nei giorni del raduno e al termine della manifestazione fino a completa pulizia della città, impiegando 2 macchine spazzatrici, 25 mezzi dedicati e 25 operatori manuali.

Complessivamente – continua Iren -, nel corso della manifestazione saranno impegnati circa 30 addetti (tra operatori e tecnici) e verranno utilizzati 27 mezzi. Tradotto in termini di ore lavorate e sponsorizzazioni tecniche il contributo che offriremo alla città di Piacenza sarà davvero consistente. Inoltre, per garantire la sicurezza nel corso della sfilata di domenica 20 ottobre, su invito della Questura di Piacenza, si è provveduto nei giorni scorsi alla sigillatura di tutti i tombini di competenza dei nostri servizi (acquedotto, fognatura, teleriscaldamento) nelle aree interessate dal passaggio degli Alpini. Appuntamento quindi ai giorni del raduno, con un caldo benvenuto agli Alpini da parte del Gruppo Iren”.