Amministratore unico di Asp, al via le candidature

Amministratore unico di Asp Città di Piacenza, il mandato di Marco Perini è in scadenza e il Comune ha indetto un bando per raccogliere nuove candidature.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le 13 del 5 novembre all’ufficio protocollo di Asp, in via Taverna 76, oppure alla sede legale di Asp in via Campagna 157.

Tutti dettagli sono riportati nella delibera pubblicata sull’albo pretorio del Comune.

I candidati devono essere preferibilmente in possesso del diploma di laurea, avere conoscenze specifiche in materie giuridico/economiche oltre che di gestione di attività e servizi alla persona.

Negli ultimi anni molto si è discusso sul futuro di Asp, realtà che rappresenta l’unione tra Vittorio Emanuele, Ospizi Civili e Pio ritiro Santa Chiara.

Dopo anni di bilanci in “rosso”, grazie anche al positivo apporto dell’amministratore unico Marco Perini, l’azienda di servizi alla persona è riuscita a raggiungere il pareggio di bilancio, oltre a promuovere iniziative e progetti dedicati a persone fragili, come il bar Piccoli Mondi.

Attivo all’interno del Vittorio Emanuele, verrà presto “raddoppiato” grazie al sostegno di Rotary Piacenza.