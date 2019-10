Anche i Musei Civici celebrano il Raduno Alpini: apertura continuata e biglietto a 1 euro

In occasione del Raduno del 2° Raggruppamento degli Alpini, anche i Musei Civici di Palazzo Farnese celebreranno l’evento con l’apertura continuata – sabato 19 dalle 9 alle 18 e domenica 20 dalle 9.30 alle 18 – e il biglietto di ingresso, in entrambe le giornate, al costo promozionale di un euro per tutti i visitatori.

La Cappella Ducale di Palazzo Farnese, peraltro, sarà teatro nella mattinata di sabato, dalle 9.30 alle 12.30, dell’incontro tra i Presidenti delle Sezioni Ana del 2° Raggruppamento, per i quali verrà organizzata una visita guidata alle diverse sezioni museali ospitate nella rocca. Il Museo Civico di Storia Naturale prolungherà invece l’apertura di sabato 19 sino alle ore 20.

Si intensifica, nell’occasione, anche l’attività di promozione turistica del territorio: l’Ufficio Iat sarà a disposizione – per fornire informazioni ma anche per l’acquisto di gadget e souvenir di Piacenza – presso la sede di piazza Cavalli 10 (angolo via Calzolai) dalle 8.30 alle 18 di sabato e dalle 9 alle 13 domenica. Nel fine settimana, per l’intera giornata di sabato 19 e domenica 20, sarà inoltre allestito un Infopoint turistico di prima accoglienza, in condivisione con Destinazione Turistica Emilia, nella piazzetta antistante la basilica di San Francesco.

Tutte le informazioni utili, anche in merito agli eventi culturali in programma nella due giorni dedicata alle Penne Nere di Emilia Romagna e Lombardia, sono riportate nella pagina dedicata del sito web comunale, all’indirizzo www.comune.piacenza.it/alpini.