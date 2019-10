Ancora in calo i reati a Piacenza (-7 %). Violenze sessuali, furti e droga sono sopra la media

Furti, rapine, spaccio di stupefacenti, violenze: secondo l’indagine pubblicata da “Il Sole 24 Ore” a Piacenza calano del 7% le denunce per reati nel 2018.

Ma a livello di criminalità come si posiziona la nostra città rispetto al resto d’Italia? Lo spiega lo studio del giornale economico, in cui si analizza l’indice di criminalità in ogni singola provincia dello stivale.

Il risultato è una classifica che fotografa lo stato di sicurezza del nostro paese, ottenuta prendendo in considerazione le denunce registrate relative al totale dei delitti commessi sul territorio nel 2018.

Oltre all’indice finale, è possibile anche consultare le singole graduatorie delle 106 province relative alle 18 categorie di reato analizzate.

A META’ CLASSIFICA – Scorrendo la classifica generale possiamo quindi vedere come Piacenza si collochi più o meno a metà, in 47esima posizione, con 3297,6 denunce registrate ogni 100mila abitanti (per un totale di 9mila 469).

Analizzando le singole categorie di reati, la nostra provincia sale all’11esima posizione per quanto riguarda le denunce relative a violenze sessuali (11,5 ogni 100mila abitanti) mentre scende alla 103esima piazza alla voce “associazioni per delinquere”.

I FURTI SONO SEMPRE ELEVATI – Quanto ai reati legati agli stupefacenti occupiamo una non certo lusinghiera 21esima piazza (224 denunce nel 2018), la 25esima per i furti con destrezza (582 denunce), la 29esima per i furti in esercizi commerciali (422 denunce), la 35esima per i furti in abitazione (1012 denunce) e la 40esima per i tentati omicidi.

A livello generale, rispetto alla precedente analisi – relativa al 2017 – come detto si è però verificato un calo delle denunce (-7%), in linea con il trend nazionale che registra una flessione del 2,4%.

Piacenza nel 2017 si collocava infatti in 39esima pozione – 3548,7 denunce ogni 100mila abitanti (10mila 177 totali) – con un picco relativo ai furti in esercizi commerciali, categoria in cui si posizionava al 20esimo posto assoluto (223,9 denunce su 100mila abitanti).

LA SITUAZIONE A LIVELLO NAZIONALE – Come evidenzia il “Sole 24 Ore”, analizzando nel dettaglio i dati delle 106 province, la maglia nera per numero di reati riportati nel corso del 2018 spetta a Milano che, con 7mila e 17 denunce ogni 100mila abitanti, mantiene la leadership poco lusinghiera fotografata già nei due anni precedenti, registrando però un calo (-5,2%) su base annua. Subito dietro: Rimini e Firenze, rispettivamente con 6.430 e 6.252 illeciti rilevati. A Firenze, in particolare, spetta un record negativo: è il territorio che ha registrato il più elevato incremento annuo di delitti, pari a 9,5%, decisamente in controtendenza con il trend nazionale.