Arrestato 51enne, deve scontare due anni e 3 mesi per furto

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Piacenza, nel targo pomeriggio del 16 ottobre, insieme ai colleghi dell’Aliquota Radiomobile di Fiorenzuola d’Arda, hanno rintracciato ed arrestato un 51enne, disoccupato, pluripregiudicato, residente a Cadeo, perché colpito da ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Piacenza.

Deve espiare 2 anni 3 mesi e 11 giorni di reclusione per furto, in seguito a colpi in abitazione commessi tra il gennaio e il luglio del 2018 in Cortemaggiore, Carpaneto Piacentino, Podenzano, Piacenza, San Giorgio Piacentino e Pontenure.

I militari del Nucleo Investigativo l’altro pomeriggio gli hanno presentato il conto.

Lo hanno rintracciato e fermato e dopo averlo portato nella caserma di via Beverora per le formalità del caso, è stato portato al carcere delle Novate dove sconterà la pena.