Arte, fotografia, teatro e cinema nei “confini mobili” di Territoria

Arte, fotografia, teatro, cinema e conferenze. Da venerdì 11 ottobre e per altri due fine settimana, fino a domenica 27, arriva a Piacenza la seconda edizione di “Territoria” che quest’anno si sviluppa su tre luoghi della memoria che hanno alle spalle una loro storia, sono stati testimoni del lavoro e della vita di tante persone e che oggi, come potenziali valori in sonno, possono arricchire tutta la comunità attendendo una nuova scrittura per recitare un altro ruolo diverso da quello attraverso il quale sono passati.

Si tratta dall’ex opificio Spazio Negrini di via Cornazzano, in cui si produceva maglieria, spazio di lavoro al femminile negli anni Settanta e ora abbandonato; della vecchia officina dei tram degli anni Venti in Vicolo del Guazzo, che già nel 2017 ha incantato i visitatori della mostra di pittura e scultura, un’anteprima di Territoria; della Serra dei limoni di palazzo Nasalli-Ghizzoni di via Roma, già conosciuto per essere un raccolto e stimolante luogo della parola che ospita piccoli spettacoli, presentazioni di libri.

L’edizione 2019 di Territoria è il secondo atto di una precedente esposizione d’arte (fu organizzata dalla Galleria Il Lepre di Sandra Bozzarelli) che ha avuto una funzione culturale di grande significato portando in evidenza il tema del recupero e del riuso urbano di zone che sono abbandonate a se stesse. Quelle stratificazioni che rappresentano l’espressione umana di periodi diversi. L’appuntamento è a cura di Sandra Bozzarelli – Cantiere Simon Weil con la collaborazione della Fondazione Piacenza e Vigevano, Cinemaniaci i Vox Silvae Ensemble.

Gli artisti protagonisti con le loro opere sul tema Confini Mobili sono, per quanto riguarda pittura e scultura Roberto Boiardi (Piacenza), Brunivo Buttarelli (Cremona), Alfredo Casali (Piacenza), Elisabetta Casella (Piacenza), Pedro Cauto (Argentina), Simone Prudente (Pordenone), Eleonora Serena (Piacenza), Enrica Zuffada (Piacenza); per la fotografia Gianluca Groppi (Piacenza), Adriano Pasquali e René Pascal (Milano), Andrea Pistolesi (Firenze), Romualdas Pozerskis (Lituania); per il teatro Ilaria Drago e Stefano Scatozza (Migrazioni_Antigone duo concert) e Ilaria Drago e Andrea Peracchi (Viriditas_tornare vivi).

Fra i relatori che interverranno, Sandro Capatti (Fotografo professionista, si occupa di fotogiornalismo), Roberto Escobar (filosofo e critico cinematografico) e Andrea Pistoles (fotoreporter di viaggio, collabora con le migliori riviste nazionali ed internazionali). E’ inoltre in programma una piccola rassegna di film a cura dell’associazione Cinemaniaci: “Torna a casa Jimi” (regia: Mario Piperides, 2019), “Il prigioniero coreano” (regia: Kim Ki-Duk, 2018) e “L’ultima spiaggia” (regia: T. Anastapoulos e D. Del Degan, Italia, 2016).

IL PROGRAMMA

VENERDI’ 11 OTTOBRE 2019

Ex Officina Tram

ore 17.30 Inaugurazione

SABATO 12 OTTOBRE 2019

Ex Officina Tram

Orario di apertura: 10.00 – 12.00 e 16.00 – 19.00

Spazio Negrini

ore 17.30 Inaugurazione

DOMENICA 13 OTTOBRE 2019

Ex Officina Tram

Orario di apertura: 10.00 – 12.00 e 16.00 – 19.00

Spazio Negrini

Orario di apertura 10.00 – 12.30 E 16.00 – 19.00

Serra

ore 10.00 Matinée : Torna a casa Jimi

VENERDI’ 18 OTTOBRE 2019

Ex Officina Tram

Orario di apertura: 10.00 – 12.00 e 16.00 – 19.00

Spazio Negrini

Orario di apertura 10.00 – 12.30 E 16.00 – 19.00

SABATO 19 OTTOBRE 2019

Ex Officina Tram

ore 21.00 Ilaria Drago – Antigone

Spazio Negrini

Orario di apertura 10.00 – 12.30 E 16.00 – 19.00

Serra

ore 17.30 Conferenza con Roberto Escobar

DOMENICA 20 OTTOBRE 2019

Ex Officina Tram

Orario di apertura: 10.00 – 12.00 e 16.00 – 19.00

Spazio Negrini

Orario di apertura 10.00 – 12.30 E 16.00 – 19.00

Serra

ore 10.00 Matinée – Il prigioniero coreano

VENERDI’ 25 OTTOBRE 2019

Ex Officina Tram

Orario di apertura: 10.00 – 12.00 e 16.00 – 19.00

Spazio Negrini

ore 17.30 Conferenza con Andrea Pistolesi

SABATO 26 OTTOBRE 2019

Ex Officina Tram

Orario di apertura: 10.00 – 12.00 e 16.00 – 19.00

Spazio Negrini

Orario di apertura 10.00 – 12.30 E 16.00 – 19.00

Serra

ore 21.00 e ore 22.00 Ilaria Drago – Viriditas

DOMENICA 27 OTTOBRE 2019

Ex Officina Tram

Orario di apertura: 10.00 – 12.00 e 16.00 – 19.00

Spazio Negrini

Orario di apertura 10.00 – 12.30 E 16.00 – 19.00

Serra

ore 10.00 Matiné – L’ultima spiaggia

ore 17.30 Conferenza con Sandro Capatti