Aspettando il mercato dei vini, tre enoteche a Piacenza dove conoscere i vignaioli indipendenti

Sono tre i Punti di Affezione FIVI che ospiteranno la terza edizione di Un Mercoledì da Vignaioli, il progetto nato per raccontare ad appassionati, ristoratori e sommelier la realtà dei Vignaioli Indipendenti FIVI, a Piacenza: il Welcome Coffee Shop, l’Enoteca Renato e l’Osteria Vineria Il Borgo.

L’evento in programma il 23 ottobre 2019 si svolgerà quest’anno in 48 locali ed enoteche, in 12 diverse regioni d’Italia, che propongono prevalentemente i vini di soci FIVI avvalendosi quindi della denominazione di Punti di Affezione. La serata, con degustazioni o abbinamenti vino-cibo, sarà condotta in ogni sede da due Vignaioli Indipendenti. A loro il compito di presentare i 5 vini in assaggio, rigorosamente prodotti da altri soci FIVI, e di raccontare il mondo della Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti che riunisce oltre 1200 vignaioli in tutta Italia. Il vignaiolo FIVI è colui che cura personalmente tutte le fasi di realizzazione del proprio prodotto, dalla vigna al bicchiere.

A Piacenza, il Welcome Coffee Shop proporrà dalle ore 20.30 degli assaggi di piatti e una degustazione di vini con Chantal Smet e Marco Cordani, vignaioli in Emilia Romagna. All’Enoteca Renato si terrà alle ore 20.30 una cena e degustazione di vini, raccontati da Andreana Burgazzi, vignaiola in Emilia Romanga, e Stefan Vaja, vignaiolo in Alto Adige. A rappresentare la FIVI all’Osteria Vineria Il Borgo saranno invece Enrico Sgorbati e Davide Valla, vignaioli in Emilia Romagna. In programma un aperitivo al banco dalle ore 20.30, composto da bollicina rosè, una portata con i due vini bianchi e un secondo piatto di carne con due vini rossi.

Un Mercoledì da Vignaioli è l’evento che annuncia, esattamente un mese prima, il Mercato dei Vini della FIVI, in programma dal 23 al 25 novembre a Piacenza Expo, giunto quest’anno alla nona edizione. Tutti i partecipanti alla serata riceveranno in omaggio un biglietto per l’ingresso al Mercato. Per maggiori informazioni, la lista dei ristoranti e i contatti per prenotare: www.mercatodeivini.it/un-mercoledi-vignaioli

LOCALI E PROPOSTE A PIACENZA:

Welcome Coffee Shop, Cadeo (PC) – Piatti in assaggio e degustazione alle ore 20.30 . Vignaioli presenti: Chantal Smet di Corte Guarinoni (Piacenza) e Marco Cordani di Cordani Vini (Piacenza). Vini dei Produttori: La Tosa (Emilia Romagna), Guado al Melo (Toscana), Pojer e Sandri (Trentino) , Speri (Veneto) , Uccellaia (Emilia). Info: www.wcshoponline.it

Enoteca Renato – Piacenza Cena con degustazione alle ore 20.30. Vignaioli presenti: Andreana Burgazzi di Il Baraccone (Piacenza) e Stefan Vaja di Glassierhof (Bolzano). Vini: Satén – Corte Fusia (Lombardia), Timorasso – I Carpini (Piemonte), Pinot Nero Riserva 2018 – Tenuta Dornach Patrick Uccelli (Trentino Alto Adige), Schioppettino o Cabernet Sauvignon Riserva – Flaibani (Friuli Venezia Giulia), Sulì – Marco Cordani (Emilia Romagna). Info: enotecarenato@gmail.com

Osteria Vineria Il Borgo, Vigolzone (PC) – Aperitivo al banco dalle ore 20.30 composto da bollicina rosè, una portata con i due vini Bianchi e un secondo piatto di carne con i due Rossi. Vignaioli presenti: Enrico Sgorbati di Torre Fornello (Piacenza) e Davide Valla di Valla (Piacenza). Vini: Brut Rose – Pojer e Sandri (Trentino Alto Adige), Incrocio Manzoni bianco – Maso Thaler (Trentino Alto Adige), Friulano rolat – Raccaro (Friuli Venezia Giulia), Chianti Classico – Istine (Toscana) , Tano – Le Guaite di Noemi (Veneto). Info: osteriavineriailborgo@gmail.com