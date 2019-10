Assigeco cerca il riscatto in trasferta contro Montegranaro

ASSIGECO PIACENZA A CACCIA DEL RISCATTO CON L’XL EXTRALIGHT MONTEGRANARO

Prima trasferta stagionale per l’UCC Assigeco Piacenza che domenica 13 ottobre alle ore 18 sarà ospite, al PalaSavelli di Porto San Giorgio, della XL Extralight Montegranaro.

I marchigiani sono reduci dalla convincente vittoria di Imola per 80-73, in cui si sono messi in mostra con 20 punti a testa Aaron Thomas e Michele Serpilli, due dei nuovi acquisti di una squadra profondamente rinnovata rispetto alla passata stagione. A partire dalla panchina, dove Pancotto ha salutato con destinazione Cantù.

Al suo posto è arrivato un allenatore top della categoria come Franco Ciani, protagonista di un campionato stellare con Agrigento qualche anno fa.

Insieme a lui sono arrivati, oltre ai già citati Serpilli e Thomas anche Davide Bonacini, ex capitano di Forlì, il centro USA James Thompson IV e Valerio Cucci, che con due liberi a tempo scaduto regalò una vittoria thrilling a Mantova lo scorso ottobre dopo una rimonta pazzesca dell’Assigeco.

Ci sono poi i giovanissimi Conti (15′ minuti contro Imola per il classe 2000) Miani e Berti. Trait d’union della gestione Pancotto sono invece due giocatori di assoluta sicurezza come Matteo Palermo e Martino Mastellari, la cui leadership sarà fondamentale per portare lontano un gruppo decisamente giovane.

Per coach Ceccarelli si tratta del secondo ritorno nelle Marche contro la squadra che lo ha lanciato in Serie A2 Old Wild West un paio di stagioni fa.

Nonostante la pesante assenza per infortunio di Andy Ogide, ci si aspetta una reazione decisa dei biancorossoblu dopo la prova opaca contro la Pompea Mantova. E quale modo migliore per raddrizzare una partenza claudicante se non quello di strappare la vittoria a una formazione che nei quattro incontri precedenti ha fatto bottino pieno contro la stessa Assigeco?

I ROSTER

XL Extralight Montegranaro: 0 Andreani, 2 Thompson IV, 4 Miani, 5 Angellotti, 8 Mastellari, 11 Conti, 12 Palermo, 17 Bonacini, 23 Berti, 25 Thomas, 32 Cucci, 33 Serpilli. All. Ciani.

Assigeco Piacenza: 2 Montanari, 3 Ferguson, 4 Faragalli, 6 Ogide, 8 Molinaro, 9 Rota, 11 Gasparin, 14 Piccoli, 15 Ihedioha, 21 Turini, 25 Cremaschi, 33 Santiangeli, 77 Jelic. All. Ceccarelli.

DICHIARAZIONI DELLA VIGILIA

Coach Gabriele Ceccarelli: “Partiamo per la prima trasferta stagionale volenterosi di riscattare l’opaca prestazione di domenica scorsa all’esordio e lo faremo su uno dei campi che, negli ultimi anni, ha conosciuto meno sconfitte contro una squadra che all’esordio è andata subito a vincere a Imola. Sarà quindi una delle partite più toste che in questo momento ci potesse capitare. Da parte nostra non dobbiamo guardare all’avversario ma solo a noi stessi perché solo lavorando sugli errori di domenica e non ripetendoli potremmo dire la nostra in questo campionato”.

Francesco Ihedioha, capitano: “Dobbiamo riuscire a fare una grande partita per rimediare alla brutta prestazione fatta in casa contro Mantova, cercando di andare oltre agli infortuni e al fattore campo. Una vittoria a Montegranaro potrebbe dare animo ed energia per il proseguio del campionato!”

COPERTURA MEDIATICA

La partita sarà trasmessa in streaming su LNP TV PASS (https://lnppass.legapallacanestro.com/) e su Radio Sound Piacenza all’interno del programma Stadio Sound (frequenze FM: 95.0 MHz, 94.6 MHz e in streming su http://www.radiosound95.it/).

Aggiornamenti in diretta anche sui nostri social networks (Facebook, Twitter e Instagram) e da lì al sito www.uccassigecopiacenza.it.

Andrea Centenari

Ufficio Stampa

UCC ASSIGECO PIACENZA