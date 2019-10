Assigeco in cerca di conferme contro JuveCaserta con un Ogide in più. Coach Ceccarelli “Buone sensazioni”

L’UCC Assigeco Piacenza torna a casa dopo la splendida vittoria della scorsa domenica a Porto San Giorgio e si prepara ad ospitare la neo promossa Sporting Club JuveCaserta di coach Nando Gentile nella terza giornata del campionato di serie A2 Old Wild West.

Le due squadre arrivano alla partita con sentimenti diametralmente opposti: se da una parte i biancorossoblu hanno potuto festeggiare al PalaSavelli con uno di quei canestri che solo Jazz Ferguson può mettere, i campani sono ancora scottati per la beffa clamorosa sulla sirena firmata Aristide Mouaha che li ha privati dei primi due punti stagionali.

Una squadra ferita Caserta, e proprio per questo da non sottovalutare: il roster d’altronde vede al suo interno due campioni d’Italia come Marco Cusin e Marco Giuri, senza dubbio i due pezzi pregiati del mercato estivo.

Il terzo, Isaiah Swann, è stato invece fermato dalla rottura del tendine crociato che lo costringerà ai box per gran parte della stagione. Al suo posto è arrivato quindi Seth Allen, che contro Roseto ha sbalordito il Palamaggiò mettendo a segno 43 punti e il canestro del momentaneo sorpasso a un secondo dalla fine del match.

C’è poi Mike Carlson, ala/centro di 206 cm, visto nella passata stagione a Latina, oltre ad elementi che hanno disputato un grandioso campionato di B come Paci (10.2 punti a partita e 5.6 rimbalzi a Salerno), il play Tommaso Bianchi, promosso con Orzinuovi, Mirco Turel e l’ala Norman Hassan, uno dei pochi confermati della passata stagione in casa bianconera.

A chiudere un roster di tutto rispetto c’è l’ala brasiliana Dimitri Sousa, visto già ad Agrigento.

In casa Assigeco la guardia è dunque molto alta, ma un sorriso arriva dall’infermeria dato che Andy Ogide, dopo l’infortunio all’esordio contro Mantova, tornerà a disposizione di coach Ceccarelli per questo questo importante match.

I ROSTER

Assigeco Piacenza: 2 Montanari, 3 Ferguson, 4 Faragalli, 6 Ogide, 8 Molinaro, 9 Rota, 11 Gasparin, 14 Piccoli, 15 Ihedioha, 21 Turini, 25 Cremaschi, 33 Santiangeli, 77 Jelic. All. Ceccarelli.

Sporting Club JuveCaserta: 0 Aldi, 3 Mastroianni, 4 Allen, 10 Iavazzi, 11 Sousa, 12 Bianchi, 14 Valentini, 15 Paci, 16 Carlson, 17 Hassan, 19 Del Vaglio, 20 D’Aielll, 21 Giuri, 22 Cusin, 24 Gervasio, 28 Vigliotti, 44 Turel. All. Gentile.

DICHIARAZIONI DELLA VIGILIA

Coach Gabriele Ceccarelli: “La vittoria a Montegranaro ci ha dato grande fiducia. Abbiamo lavorato bene in settimana. Ora dovremo riportare sul campo queste buone sensazioni. Caserta è una squadra costruita per grandi obiettivi dato che ha portato dalla Serie A due giocatori di grande importanza come Giuri e Cusin, aggiungendo ai confermati dalla Serie B due americani di assoluto livello come Allen e Carlson. Noi vogliamo dare per la prima volta una partita vera al nostro pubblico e con il rientro di Ogide speriamo di fare una grande partita”.

Giovanni Gasparin, guardia: “Dopo la vittoria a Montegranaro vogliamo riscattarci anche in casa davanti al nostro pubblico per rimediare alla brutta sconfitta con Mantova. Caserta è una squadra molto fisica e con tanto talento, per vincere dovremo pareggiare la loro fisicità con energia, avere molta attenzione in difesa e cercare di muovere la palla in attacco”.

COPERTURA MEDIATICA

La partita sarà trasmessa in streaming su LNP TV PASS (https://lnppass.legapallacanestro.com/) e su Radio Sound Piacenza all'interno del programma Stadio Sound (frequenze FM: 95.0 MHz, 94.6 MHz e in streming su http://www.radiosound95.it/).

